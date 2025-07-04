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04 июля 2025 в 15:34

Адвокат семьи Яниса Тиммы сделала громкое заявление о Седоковой

Адвокат семьи Тиммы заявила о возможной причастности Седоковой к его смерти

Янис Тимма Янис Тимма Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова считает, что речь в его деле может идти о возможном доведении до самоубийства, пишет издание StarHit. Юрист также раскритиковала образ жизни вдовы спортсмена, певицы Анны Седоковой. По ее мнению, звезда пытается манипулировать общественным мнением, выставляя себя жертвой и пытаясь присвоить имущество супруга.

Мы претендуем сейчас на то имущество, которое вы себе, не имея никакого основания, в единоличном формате присвоили. Поэтому мы скоро продолжим еще с вами разговор, а на сегодняшний день я говорю совершенно откровенно: мы считаем, что вы сделали все, чтобы довести человека до суицидального состояния, — заявила Гаврилова.

Она задалась вопросом, почему Седокова оставляла малолетнего сына с якобы психически неустойчивым Тиммой. Родные баскетболиста не могут поверить, что он наложил на себя руки, отмечает издание.

2 июля баскетболисту должно было исполниться 33 года. Седокова проигнорировала эту дату. В последнее время она не делает заявлений о погибшем муже.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что некие «люди» со стороны покойного угрожали ему, желали смерти и даже пытались покалечить. По словам Дворцова, это произошло, потому что он поддержал Седокову после смерти спортсмена.

Анна Седокова
Янис Тимма
смерти
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