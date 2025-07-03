Забыла о гибели Тиммы, но не о наследстве. Почему Седокова молчит о бывшем

Забыла о гибели Тиммы, но не о наследстве. Почему Седокова молчит о бывшем

2 июля баскетболисту Янису Тимме должно было исполниться 33 года. Знакомые и семья спортсмена вспоминали его в соцсетях. Его бывшая жена Анна Седокова проигнорировала эту дату. В последнее время она молчит о погибшем муже. Чего боится Седокова и как живет после самоубийства Тиммы — в материале NEWS.ru.

Как познакомились Янис Тимма и Седокова

По версии Анны, она познакомилась с Янисом случайно. Это произошло весной 2019 года на открытии бара певицы в Москве. Артистка записала на салфетке адрес Яниса, чтобы передать ему подарок. На следующий день после первой встречи баскетболист опубликовал видео, где он едет в машине в толстовке певицы под ее песню «Шантарам».

Они с Анной начали тайно встречаться якобы потому, что Тимма еще был женат. Он тогда уже не жил с женой и ребенком. Некоторые пользователи Сети обвиняли Анну, что она увела Яниса из семьи.

Отец Яниса Райтис Тимма озвучил другую версию развития событий. Он намекнул, что знакомство было инициативой самой Седоковой: она давно приметила симпатичного успешного спортсмена, ведь он на тот момент очень хорошо зарабатывал.

«По моим сведениям, они познакомились через общего знакомого, известного баскетболиста и бизнесмена, и его жену. Они пригласили Яниса и Анну в кафе и представили друг другу. Не исключаю, что это были инициатива и желание Седоковой. Сын на тот момент входил в пятерку лучших игроков Латвии. Очень прилично зарабатывал. У него был бизнес», — сказал отец Тиммы.

Что разрушило отношения Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Анна и Янис расписались в сентябре 2020 года. Свадьба прошла в узком семейном кругу. Казалось, что Анна встретила своего человека. Она старалась приезжать на все матчи мужа и называла его отца «папой». Но потом, по словам Райтиса, Седокова начала постепенно отгораживать Яниса от его ребенка и родителей. Отец баскетболиста считает, что она ревновала и хотела, чтобы тот принадлежал только ей. Как он отметил, постепенно Янис совсем перестал общаться с ним и матерью, а также забыл о ребенке.

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Например, мы были в Риге: мама Яниса Аушма, наша старшая дочь Лелде, Янис с Анной и я… Первая жена Яниса привезла его сына Кристиана. Он пошел с ним играть, сын вообще любил детей. Седокова такую истерику закатила, мол, я сейчас уеду! Ее возмутило, что Янис уделяет время своему ребенку, а не ей», — сказал Райтис.

По словам отца, именно из-за прихотей певицы его сын лишился хороших контрактов и поставил крест на своей карьере. Все началось, когда они переехали в Америку, куда Янис отправился по просьбе Седоковой.

«Чтобы вы понимали: в Америке игрок уровня Тиммы мог получать около $1 млн в год. Минус налоги, остается примерно около $500 тысяч. Тогда как в европейских командах — туда его звали неоднократно — выходило €1,5 млн чистыми. Согласитесь, существенная разница. А Янис умел считать деньги. Но с подачи жены он вдруг уехал в Штаты! Я пытался с ним об этом говорить, но он меня заблокировал в телефоне. И почти перестал звонить матери», — рассказывал Райтис.

После возвращения Яниса в Россию его карьера как баскетболиста постепенно закончилась. Тимма появлялся вместе с Анной в передачах и на презентациях. Большую часть времени он проводил дома. Продюсер и близкий друг Седоковой Сергей Дворцов не верит, что взрослого мужчину можно оградить от его семьи. Он рассказал NEWS.ru, что Янис действительно потакал всем прихотям артистки.

«Аня — человек творческий, живет эмоциями, может быть жесткой. В последние годы Янис действительно делал все, что она говорила. Он отлично ладил с ее детьми и выполнял функции домохозяина. Но, скажите, как можно что-то запретить взрослому мужику? Если бы он хотел общаться с сыном и родителями, то общался бы. И Аня тут совсем ни при чем», — сказал продюсер.

В 2023 году у пары произошел публичный скандал. Они устроили разборки в социальных сетях. «Возможно, это были худшие несколько часов в моей жизни. Мне больше нечего сказать. Скоро все станет известно. Или, может, никогда. Но я надеюсь, что никогда!» — написал тогда Тимма.

Седокова ответила на его пост фразой «то же самое». Янис продолжил: «То же самое? Но сделала ты сама. Это не то же самое. Делай что хочешь». В итоге Тимма отписался от Седоковой в социальных сетях. В тот момент Анна находилась в Москве, а Янис — в Америке.

Сергей отметил, что тогда Янис забросил карьеру и стал жутко ревновать Анну, потому что она выбрала сцену и оставила на него все домашние дела.

«Он пристрастился к алкоголю, они то сходились, то расходились. Она его то выгоняла, то принимала обратно. Но, считаю, он просто душил Аню своей ревностью. Это было сложно выносить. Она действительно жила фактически с абьюзером», — добавил Дворцов.

Янис Тимма Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

7 сентября 2024 года Седокова уклончиво сообщила о разводе с Тиммой в посте в социальной сети. Однако брак Анны и Яниса был расторгнут лишь в декабре. Певица Анна Калашникова рассказывала, что после расставания спортсмен преследовал артистку.

«Он, конечно, был против развода, но она устала от этих отношений. Абьюзер и, судя по всему, еще и алкоголик. Он преследовал ее, хотя так и не смог за годы их брака сделать ее счастливой. Посмотрите, как она, будучи секс-символом нулевых, изменилась и поправилась за время этого брака и как Анечка после развода расцвела», — поделилась Калашникова.

Странная смерть Яниса Тиммы и угрозы окружению Седоковой

17 декабря Яниса нашли мертвым. Он покончил с собой в небольшом отеле на северо-западе Москвы. Отец Тиммы не поверил в самоубийство сына, нанял латвийского адвоката и начал проводить независимое расследование. Райтис намекнул, что сына убили.

«Узлы на веревке завязаны так, будто это делал профессионал. На это обратил внимание наш латвийский адвокат. Мы предположили, что если бы сын захотел крутые узлы сделать, то должен был копаться где-то в интернете, искать, как вяжутся профессиональные… Зачем такие сложности?» — изложил свою версию отец Тиммы.

Янис Тимма Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Райтис также отметил, что другу Яниса Марку Пугачеву стали поступать угрозы после того, как он появился в публичном поле и стал во всем обвинять Седокову.

«Я вообще не знаю, что это за персонаж. Но не считаю его человеком. Когда я стал публично защищать Аню после смерти Яниса, этот персонаж наговорил обо мне кучу гадостей. А дальше меня стали преследовать люди со стороны Тиммы. Не знаю, кто их нанял. Мне и моему помощнику писали гадости в соцсетях, пытались взломать страницу в соцсетях, желали смерти. А однажды напали, если бы я не увернулся, все бы закончилось плачевно. Я тогда даже нанял себе охрану. Буллинг был жуткий в сторону всех Аниных друзей», — рассказал Дворцов.

Сергей недоумевает, где был Марк, когда Янис оказался на грани. По его словам, никто из друзей не помог Тимме. «Янис долго преследовал Аню. Присылал ей букет из 101 розы, но она его не приняла, потому что решила, что уже все кончено. Тимма не раз отправлял ей видео, где сообщал, что покончит с собой, если она не вернется. В надежде, что они снова будут вместе. Почему отец Яниса и следствие не зацепились за этот момент?» — удивляется продюсер.

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: PEOPLETALK/legion-media.ru

Марк Пугачев утверждал, что готов рассказать всю правду о роли Седоковой в этой истории. По его словам, якобы в Латвии даже завели дело в отношении Седоковой. Однако на момент написания статьи ничего не было известно об этом.

Как сейчас живет Седокова и почему не вспоминает о Тимме

Сейчас, по словам Дворцова, Аня «открывает новую главу». Многие в Сети задавались вопросом, почему она не вспомнила о Янисе в его день рождения. Продюсер пояснил, что после случившегося Седокова научилась молчать о личном.

«Она не хочет, чтобы ее обвинили в хайпе на имени Тиммы. Поэтому будет молчать о личном. Иногда она дает концерты, но сейчас засела в студии звукозаписи. Пишет новый альбом. В нем будет вторая после „Ешь, молись, люби“ песня, которую она посвятит Янису», — поделился подробностями продюсер.

В начале лета стало известно, что Седокова начала процедуру оформления наследства, стремясь сохранить имущество, приобретенное совместно с Янисом в России. Как пояснила адвокат Маргарита Гаврилова, в настоящее время семья Тиммы оспаривает брачный договор, заключенный парой в США, который не признается действительным на территории Российской Федерации.

Читайте также:

Завидует гонорарам или хайпует? Почему Бабкина «отменила» войну с Кадышевой

Составлен список российских звезд, которые выросли в бедной семье

Суицид экс-мужа, бегство из РФ: как сложилась жизнь экс-солисток «ВИА Гры»