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03 июля 2025 в 19:24

«Желали смерти»: друг Седоковой заявил об угрозах после самоубийства Тиммы

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что его пытались покалечить люди Яниса Тиммы

Янис Тимма Янис Тимма Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Сергей Дворцов рассказал NEWS.ru, что некие «люди» со стороны покойного баскетболиста Яниса Тиммы угрожали ему, желали смерти и даже пытались покалечить. По словам собеседника, это произошло, потому что он поддержал певицу Анну Седокову после самоубийства спортсмена. За это его осудил друг Яниса Марк Пугачев, добавил Дворцов.

Я вообще не знаю, что это за персонаж. Но не считаю его человеком. После того, как я стал публично защищать Аню после смерти Яниса, этот персонаж наговорил на меня кучу гадостей. Меня стали преследовать люди со стороны Тиммы. Не знаю, кто их нанял. Мне и моему помощнику писали гадости в соцсети, пытались взломать страницу в соцсетях, желали смерти. А однажды напали: если бы я не увернулся, все бы закончилось плачевно. Я тогда даже нанял себе охрану, — рассказал продюсер.

В связи с этим Дворцов задал вопрос, где был Марк, когда Янису было плохо, почему от баскетболиста все отвернулись и никто не поддержал. По его словам, Тимма был на грани, поскольку поселился в дешевом хостеле, но до последнего дня не переставал преследовать Седокову.

Янис долго преследовал Аню. Присылал ей букет из ста одной розы, но она его не приняла, потому что решила, что уже все кончено. Тимма не раз присылал ей видео, где сообщал, что покончит с собой, если она не вернется. В надежде, что они снова будут вместе. Почему отец Яниса и следствие не зацепились за этот момент? — удивляется продюсер.

Ранее стало известно, что Седокова начала процедуру оформления наследства, стремясь сохранить имущество, приобретенное совместно с покойным супругом Янисом Тиммой в России. Как пояснила адвокат Маргарита Гаврилова, в настоящее время оспаривается брачный договор, заключенный парой в США, который не признается действительным на территории Российской Федерации.

Анна Седокова
Янис Тимма
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преследования
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