Стало известно, могут ли Седокову выдать Латвии

Российскую певицу Анну Седоковой не выдадут Латвии из-за обращения семьи погибшего латвийского баскетболиста, бывшего мужа исполнительницы Яниса Тиммы, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. Юрист напомнил, что согласно Конституции России, экстрадиция граждан запрещена.

Семья Яниса Тиммы, представляя интересы потерпевшей стороны, инициировала обращения как в латвийские, так и в российские суды. Адвокат [семьи спортсмена] Маргарита Гаврилова сообщила, что в обоих юрисдикциях поданы заявления о привлечении Анны Седоковой к ответственности по обвинению в доведении до самоубийства. С точки зрения международного права, выдача Седоковой Латвии невозможна, так как Конституция РФ прямо запрещает экстрадицию граждан Российской Федерации, — сказал Русяев.

Он добавил, что даже если латвийский суд вынесет обвинительный приговор, исполнение наказания будет возможно лишь в форме заочного преследования либо при условии возбуждения дублирующего дела в России. По словам юриста, действия семьи Тиммы находятся в рамках действующего законодательства обеих стран, поэтому Седоковой может грозить уголовное преследование при наличии доказательств ее вины.

В российском праве доведение до самоубийства квалифицируется как преступление средней или тяжкой категории в зависимости от отягчающих обстоятельств. По части первой статьи 110 УК РФ речь идет о действиях, выразившихся в систематическом унижении, угрозах, шантаже или ином психическом давлении, которые привели к смерти. Максимальный срок наказания в базовом составе составляет до шести лет лишения свободы. Однако уголовное дело возбуждается не по инициативе частного обвинителя, а на основании постановления дознавателя или следователя после доследственной проверки и подтверждения признаков состава преступления, — объяснил Русяев.

Ранее Грачева заявила, что семья Тиммы собирается инициировать уголовное преследование Седоковой. По словам адвоката, соответствующие заявления направлены в правоохранительные органы как Латвии, так и РФ.