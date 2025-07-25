Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 15:48

Стало известно, могут ли Седокову выдать Латвии

Юрист Русяев исключил выдачу Седоковой Латвии из-за обращения семьи Тиммы

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российскую певицу Анну Седоковой не выдадут Латвии из-за обращения семьи погибшего латвийского баскетболиста, бывшего мужа исполнительницы Яниса Тиммы, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. Юрист напомнил, что согласно Конституции России, экстрадиция граждан запрещена.

Семья Яниса Тиммы, представляя интересы потерпевшей стороны, инициировала обращения как в латвийские, так и в российские суды. Адвокат [семьи спортсмена] Маргарита Гаврилова сообщила, что в обоих юрисдикциях поданы заявления о привлечении Анны Седоковой к ответственности по обвинению в доведении до самоубийства. С точки зрения международного права, выдача Седоковой Латвии невозможна, так как Конституция РФ прямо запрещает экстрадицию граждан Российской Федерации, — сказал Русяев.

Он добавил, что даже если латвийский суд вынесет обвинительный приговор, исполнение наказания будет возможно лишь в форме заочного преследования либо при условии возбуждения дублирующего дела в России. По словам юриста, действия семьи Тиммы находятся в рамках действующего законодательства обеих стран, поэтому Седоковой может грозить уголовное преследование при наличии доказательств ее вины.

В российском праве доведение до самоубийства квалифицируется как преступление средней или тяжкой категории в зависимости от отягчающих обстоятельств. По части первой статьи 110 УК РФ речь идет о действиях, выразившихся в систематическом унижении, угрозах, шантаже или ином психическом давлении, которые привели к смерти. Максимальный срок наказания в базовом составе составляет до шести лет лишения свободы. Однако уголовное дело возбуждается не по инициативе частного обвинителя, а на основании постановления дознавателя или следователя после доследственной проверки и подтверждения признаков состава преступления, — объяснил Русяев.

Ранее Грачева заявила, что семья Тиммы собирается инициировать уголовное преследование Седоковой. По словам адвоката, соответствующие заявления направлены в правоохранительные органы как Латвии, так и РФ.

Анна Седокова
Янис Тимма
юристы
Латвия
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВД закрыло вопрос ужесточения требований к водителям старше 60 лет
Что взять в поездку на машине с палаткой? Полный список, советы, лайфхаки
В Таиланде введено военное положение
Помощник Путина раскрыл, как купировать военные угрозы на Черном море
Трампу предложили способ урегулировать конфликт на Украине
В Обнинске, где дети-мигранты изнасиловали 4-летнюю девочку, прошел рейд
Из-под завалов в Саратове извлекли еще одно тело
Во «ВКонтакте» отреагировали на жалобы россиян на сбой
Стало известно, где в августе ожидаются природные катаклизмы
Стало известно, какие болезни можно подцепить в бассейне
Паралич из-за Starlink и поклонения Сатане: новости СВО к вечеру 25 июля
На форум и выставку 100+ TechnoBuild стартовала регистрация
На Украине предупредили о риске полного истощения людских ресурсов ВСУ
Мать ходит на работу с привязанным на веревке умственно отсталым сыном
Названы правила конкурса для участников VK Fest
Старинный славянский рецепт: делаем настойку из черной смородины на водке
В Госдуме предложили запретить строительство домов с газом
Суд подтвердил приговор генералу Попову и лишил его звания
Проще не бывает: шарлотка с яблоками по бабушкиному рецепту
Сколько стоит построить сейчас? Почему смета 2025 года не похожа на 2020-го
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.