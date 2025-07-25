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25 июля 2025 в 10:46

Седокова может стать фигурантом уголовного дела

Адвокат Грачева: Седокову намерены привлечь к уголовной ответственности

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Семья погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы собирается инициировать уголовное преследование российской певицы Анны Седоковой, сообщила РИА Новости адвокат семьи спортсмена Маргарита Грачева. По ее словам, соответствующие заявления направлены в правоохранительные органы как Латвии, так и Российской Федерации.

Мы подали заявление в правоохранительные органы на Анну Седокову, чтобы привлечь ее по статье УК РФ «Доведение до самоубийства». В Латвии и в РФ поданы аналогичные заявления, — сказала адвокат.

Ранее адвокат семьи погибшего баскетболиста резко осудила поведение Анны Седоковой. Юрист утверждает, что артистка сознательно создает образ жертвы обстоятельств, одновременно претендуя на собственность покойного супруга. Особые вопросы вызывает решение Седоковой оставлять несовершеннолетнего ребенка на попечение человека, которого она сама характеризовала как психически нестабильного.

До этого в СМИ появилась информация о возможных новых романтических отношениях Седоковой. Сообщалось о ее появлении на Петербургском международном экономическом форуме в компании 27-летнего Юрия Киселева, наследника медиаимперии.

Анна Седокова
Янис Тимма
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шоу-бизнес
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