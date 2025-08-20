Семья Тиммы хочет загнать Седокову в нищету. Это расплата за его смерть?

Семья Тиммы хочет загнать Седокову в нищету. Это расплата за его смерть?

Семья бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы подала заявления в Латвии и России о возбуждении уголовного дела в отношении певицы по статье «Доведение до самоубийства». Адвокат родителей покойного баскетболиста Маргарита Гаврилова раскрыла эксклюзивные подробности проведенного ею расследования обстоятельств гибели спортсмена. Куда на самом деле исчезло многомиллионное имущество спортсмена и как к этому может быть причастна Седокова — в материале NEWS.ru.

Как возобновили уголовное дело по факту смерти Тиммы

Около двух месяцев назад латвийская прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного дела по факту смерти Тиммы в связи с «отсутствием состава преступления». Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила, что родным баскетболиста удалось добиться отмены данного решения.

«Мы пожаловались генеральному прокурору Латвии, уголовное дело в итоге было возобновлено из-за вновь открывшихся обстоятельств. В частности, из-за обвинения нами Седоковой в доведении до самоубийства», — отметила собеседница.

Гаврилова добавила, что также планирует встретиться с заместителем главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и поставить вопрос о возбуждении уголовного дела против Седоковой в России по факту доведения спортсмена до самоубийства.

Что известно о финансах Седоковой

Адвокат напомнила, что в 2019-м на момент знакомства с Седоковой Тимма входил в пятерку лучших и самых высокооплачиваемых баскетболистов Латвии. Он владел несколькими объектами недвижимости, а также долей в бизнесе в сфере ЖКХ на родине. Кроме того, спортсмен был женат на латвийской модели Сане Оша и воспитывал сына.

«И я выяснила подробности жизни Седоковой, буквально до первого ее шага в шоу-бизнесе и до момента встречи с Янисом. Там много интересного», — сказала собеседница.

Маргарита Гаврилова Фото: Личный архив

Московская квартира певицы, по словам адвоката, находилась в ипотеке. «По моим сведениям, незадолго до брака с Тиммой Седокова заложила в ломбард свой бриллиантовый крест, чтобы погасить очередной платеж. Мы считаем, что ее финансовая ситуация была катастрофической», — сообщила Гаврилова.

Адвокат напомнила, что у певицы трое детей. Дочери Анны Алине 21 год. Ее отец — капитан киевского «Динамо» Валентин Белькевич — умер в 2014-м, и алименты на девочку артистка давно не получает. Вторая дочь — Моника, ей 14 лет. Моника живет со своим отцом-бизнесменом Максимом Чернявским в США, поэтому никаких денег Седоковой не положено. По сведению адвоката, отец младшего ребенка артистки — сына Гектора — отказался содержать малыша и его мать.

Как считают Гаврилова и семья спортсмена, Тимма стал «идеальным кандидатом» для Седоковой на роль нового мужа.

Адвокат выразила солидарность с точкой зрения отца баскетболиста Райтиса Тиммы. В разговоре с NEWS.ru он назвал Седокову охотницей за богатыми мужчинами. Райтис охарактеризовал сына как бесхитростного человека и неопытного в общении с «дамами определенного поведения». По его мнению, Янис мог легко попасться в намеренно «расставленные Седоковой сети».

Куда пропали деньги Яниса Тиммы

Гаврилова считает, что, заключив брак с баскетболистом, Седокова уговорила его продать имущество и бизнес в Латвии. Вырученные деньги, по ее предложению, были вложены в московские новостройки.

«Покупали, к примеру, за 4,5 млн на стадии котлована. А продали самые дешевые за 19 млн, все в Москве… Объектов недвижимости было несколько, в том числе элитные — в жилом комплексе „Алые Паруса“. Приобреталось — подчеркну еще раз — на деньги Яниса», — уточнила адвокат.

Янис Тимма Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

На момент смерти баскетболиста Седокова юридически оставалась его официальной супругой. Решение суда об их разводе еще не вступило в законную силу. «Поэтому Анна и претендует теперь на наследство как вдова. Но мы будем опротестовывать брачный договор, составленный целиком в пользу Седоковой по принципу „все, что твое, — мое“», — пояснила собеседница.

Она затруднилась ответить, для чего Тимма подписал явно невыгодный для него документ. По мнению Гавриловой, Анна могла играть его чувствами к ней.

Собеседница опровергла версию о возможной насильственной смерти баскетболиста. «Эту версию первым озвучил бывший латвийский адвокат семьи Тиммы. После чего самоустранился, перестал отвечать на звонки… Могли ли на самом деле Яниса задушить? Нет. Я разговаривала даже с главным патологоанатомом Латвии. Он сказал, что вскрытие в России проведено безукоризненно. Физического убийства не было. А вот кто довел Тимму до такого состояния — ответ, на наш взгляд, очевиден», — отметила собеседница.

Правда ли, что Седокова манипулировала Тиммой

Звездный психолог Юлия Ермилова объяснила NEWS.ru суть манипулятивного метода «эмоциональные качели», известного также как «горячо — холодно».

«Партнер включает сильную влюбленность — внимательный, заботливый, а потом неожиданно становится холодным, безразличным. И так изо дня в день, из недели в неделю и из месяца в месяц. Кстати, это любимый пикаперский прием, таким образом они привязывают партнера и затем хвастаются любовными победами», — рассказала эксперт.

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Она отметила, что при умелом подходе можно «нарушить и поломать психику человека». По версии адвоката, Седокова использовала подобные манипуляции.

«Я общаюсь с вдовой Белькевича (первый муж Седоковой. — NEWS.ru). Она мне многое рассказала о методологии воздействия Седоковой. Нам есть о чем рассказать», — сообщила Гаврилова.

Она добавила, что первым делом семья намерена оспорить брачный договор и оставить певицу ни с чем. По ее мнению, это будет справедливой расплатой. Правозащитник уточнила, что мать погибшего спортсмена Аушма Тимма крайне тяжело переживает смерть сына. По словам юриста, женщина «психологически сломана». Отец Яниса держится, но с трудом, добавила Гаврилова.

Сама Седокова, как считает юрист, находится в «активном поиске нового богатого спонсора». Адвокат предположила, что у певицы немного шансов.

«Считаю, что приличные мужчины обходят ее стороной после гибели Тиммы… Меня она боится, прячется. Недавно на публичном мероприятии мы случайно столкнулись, она испуганно бочком-бочком ушла», — резюмировала Гаврилова.

Читайте также:

Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей

Меньшова, Седокова, Мур: кто из звезд столкнулся с абьюзом родителей

Билеты за 500 000 на Агутина выбесили россиян. Кто против, при чем тут СВО

Забыла о гибели Тиммы, но не о наследстве. Почему Седокова молчит о бывшем