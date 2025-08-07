Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 19:15

Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Развод семьи Дибровых стал одной из главных тем в мире шоу-бизнеса за последние недели. Жену телеведущего заподозрили в измене с миллиардером Романом Товстиком. Он уже объявил о разводе и хочет оставить шестерых детей себе. Дмитрий Дибров нанял звездного адвоката Александра Добровинского и собирается побороться за дом на Рублевке и место проживания троих сыновей. С кем на самом деле останутся жить дети — в материале NEWS.ru.

Что известно о разводах Диброва и Товстика

Стало известно, что жена телеведущего Дмитрия Диброва 36-летняя Полина якобы увлеклась их соседом, бизнесменом Романом Товстиком, отцом шестерых детей. СМИ писали, что предприниматель снимал особняк для любовных встреч недалеко от дома Полины.

Товстик сделал публичное заявление о разводе со своей женой Еленой. Он также подал иск об определении места жительства шестерых детей, это означает, что он хочет сам с ними жить и заниматься их воспитанием, а не платить алименты. Интересы Елены Товстик будет представлять адвокат Катя Гордон, которая уже рассказала, что между супругами был заключен брачный договор, который учитывает в первую очередь интересы мужа, а не жены.

Товстики будут делить детей, имущество, счета и, вероятно, еще акции компании, вице-президентом которой является Роман.

Роман Товстик с женой Еленой Роман Товстик с женой Еленой Фото: Социальные сети

Дибровы не заявляли о разводе, Полина Диброва отрицала разрыв с мужем в разговоре с прессой и обещала, что подробности от них будут 10 августа. Ее супруг вернулся из Испании и успел посетить пивной паб в центре столицы. Очевидцы отмечали, что телеведущий был подавлен, расстроен, растерян и выглядел плохо.

Появилась информация, что Дмитрий уже нанял известного адвоката Александра Добровинского, который часто представляет звезд, и хочет оставить жену, которую привез из Ростова в 19 лет, без всего — имущества и детей. Полина тоже наняла юриста.

Что будет с детьми Диброва и Товстика

За 16 лет брака Диброва родила троих сыновей, они все несовершеннолетние. Пара воспитывает 15-летнего Александра, 13-летнего Федора и 10-летнего Илью. Елена Товстик родила шестерых детей, вероятно, старшие уже достигли совершеннолетия. Младшие могут остаться жить как с отцом, так и с матерью.

Если ребенок остается с родителем, то он не платит на него алименты, в данном случае речь идет о миллионах рублей, как в случае с Дибровым, так и с Товстиком. Но сделать мужчине так, чтобы суд оставил детей с ним, а не с их матерью, не просто.

Адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, что в России сложилась практика: суд в подавляющем числе случаев, чуть ли не в 99,9%, оставляет детей с матерями.

«Несмотря на то, что в законе прописано, что права родителей равны, по факту это не так. Детей за редким исключением оставляют с мамами. Я 25 лет занимаюсь семейными спорами и по пальцам могу пересчитать, когда детей суды оставляли с папами», — сказал Жорин.

Адвокат перечислил те исключительные случаи, когда при определении места жительства ребенка суд может встать на сторону отца. Если ребенок (или дети) долго живет с отцом, привык к нему, друзьям, школе или детскому саду и изменение места жительства, окружения повлечет за собой психологическую травму, то суд может оставить ребенка отцу. Органы опеки, которые привлекаются в таких делах, должны сделать соответствующее заключение.

«Детей также оставляют с папой, если нахождение с мамой реально угрожает их жизни и здоровью. Например, мама злоупотребляет алкоголем и в состоянии алкогольного опьянения она управляла автомобилем, в котором были ее дети. Или, например, мама выпила, ушла из дома, а ребенок, находясь один, случайно опрокинул на себя кипяток и получил ожоги», — сказал Жорин.

Дмитрий Дибров с женой Полиной и детьми Дмитрий Дибров с женой Полиной и детьми Фото: PhotoXPress.ru/legion-media.com

При этом адвокат отметил, что если мать состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, для суда это не является стопроцентным основанием лишать ее возможности жить с ребенком.

«Если она приносит справку из диспансера, что находится в ремиссии, что она не угрожает жизни и здоровью ребенку, этого достаточно для суда, чтобы оставить его с ней», — сказал Жорин.

По словам адвоката, отсутствие собственного жилья и работы у матери тоже не аргументы разлучать ее с ребенком. «Суд может сказать, что отец будет платить алименты, на эти деньги мать снимет квартиру, будет покупать продукты и обеспечивать прежний уровень жизни ребенка», — сказал адвокат.

Как поделят имущество Дибровы и Товстики

Жорин отметил, что с имуществом все не так однозначно, здесь у отцов больше шансов одержать победу и отстоять свои материальные интересы.

У Дмитрия и Полины Дибровых не было брачного договора. «У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать. Все имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис», — говорил Дмитрий Дибров.

У супругов есть «Вилла Паулина» на Рублевке, которая оценивается в 750 млн рублей, автопарк, который включает кабриолет Полины, а также банковские счета.

У Елены и Романа был брачный договор, скорее всего, большой дом, в котором они живут, — их собственность, возможно, есть какое-то жилье на их родине в Новосибирске, машины, банковские счета, Роману принадлежит 25% акций сетевой компании.

«Если не было брачного договора, то имущество делится поровну. Если был брачный договор, то в соответствии с законодательством его можно обжаловать в суде в том случае, если он ставит в крайне неблагоприятное положение одну из сторон: например, одному — все, другому — ничего. Если же в договоре одному поменьше, другому побольше, то это нормально: брачный договор и заключается, чтобы изменить принцип равенства», — сказал Жорин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом при разделе имущества и определении места жительства детей, отметил адвокат, суду совершенно без разницы, кто кому и с кем изменял, да и вообще не интересны причины распада семьи. Моральный облик супругов не учитывается, это не имеет отношения к делу. Но все же, по словам Жорина, есть важный нюанс: исход дела может зависеть от профессионализма юриста, его умения доказать суду обоснованность своей позиции.

Кто из звездных отцов забирал детей

На самом деле ситуации, когда отцы «отбирают» детей у жен, в России сейчас не такая уж редкость. Актер Алексей Панин сам воспитывает свою дочь Нюсю от Юлии Юдинцевой. Он состоял в отношениях с матерью девочки совсем недолго. После рождения Нюси родители стали выкрадывать поочередно дочь друг у друга, начались суды. В конце концов суд оставил дочь Панину, так как девочка хотела жить с ним. Сейчас Панин с дочерью живут в Испании.

Футболист Кержаков воспитывает сына Игоря от Екатерины Сафроновой. Спортсмен обвинил бывшую жену в злоупотреблении наркотиками, суд встал на его сторону. Фигурист Илья Авербух воспитывает сына от коллеги Ирины Лобачевой. Когда мальчику было 13 лет, он сам пришел жить к отцу, предположительно, причиной этого стали проблемы матери.

Певица Анна Седокова в браке с бизнесменом Максимом Чернявским родила дочь Монику. При разводе в суде отец смог доказать, что Анна часто бывает на гастролях, у нее мало времени на девочку, и ребенка оставили ему. Анна и Максим подписали мировое соглашение: артистка получила деньги, два автомобиля и алименты, хотя ребенок стал проживать с отцом. Но не стоит забывать, что суды проходили в США, где другое семейное законодательство. С тех пор Седокова летает в Лос-Анджелес, чтобы увидеться с дочерью.

