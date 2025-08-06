Жорин раскрыл важный нюанс новой задолженности Исинбаевой перед ФНС

Истории блокировок денежных средств в связи с задолженностью перед налоговой очень распространены, но не всегда эта задолженность является таковой, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, комментируя новую возможную задолженность двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. По его словам, при оплате налогов деньги не моментально зачисляются на счета. Как отметил адвокат, нередко бывают ситуации, когда гражданин оплатил налоги, а задолженность еще числится.

Второй вариант — действительно возникла задолженность и заблокировали счета. Здесь нет ничего страшного. Неуплата налогов и уклонение от уплаты налогов — это разные вещи. Неуплата налогов влечет их взыскание, как, наверное, в данном случае, а уклонение от уплаты налогов является уголовным преступлением. Могут быть разные ситуации. Я предполагаю, вряд ли имеет место быть уклонение от уплаты налогов и вряд ли последуют какие-то санкции. Если налогоплательщик не докажет, что оплатил налоги и это была техническая ошибка, тогда будут взыскиваться штрафы, пени, — сказал Жорин.

Telegram-канал Mash сообщил, что Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 283 тысячи рублей. По данным канала, известной российской спортсменке ограничили доступ к банковским счетам, доступ к трем счетам Исинбаевой, которые привязаны к ее ИП. По данным источника, спортсменка выплачивает долг крайне медленно, что и привело к принятию крайних мер со стороны налоговой службы.