Стало известно о новой задолженности Исинбаевой перед ФНС Mash: ФНС заблокировала счета Исинбаевой из-за задолженности в 283 тысячи рублей

Telegram-канал Mash сообщает, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 283 тысячи рублей. По данным канала, известной российской спортсменке ограничили доступ к банковским счетам.

По данным Mash, ФНС ограничила доступ к трем счетам Исинбаевой, которые привязаны к ее ИП. По данным источника, спортсменка выплачивает долг крайне медленно, что и привело к принятию крайних мер со стороны налоговой службы.

Месяц назад стало известно, что Исинбаева якобы полностью рассчиталась с ФНС. Утверждалось, что спортсменка внесла 1,5 млн рублей, после чего служба разблокировала ее счета, замороженные из-за неуплаты налогов.

ФНС 27 июня 2025 года ограничила доступ к трем счетам спортсменки. В апреле долг составлял 1,1 млн рублей, в мае он вырос до 1,5 млн. После частичного погашения задолженность сократилась до 818 тысяч рублей.

До этого юрист Александр Хаминский заявил, что за неуплату долгов перед налоговой чемпионке грозит арест имущества, включая недвижимость, на сумму около 76 млн рублей. В мае эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь также предрекал Исинбаевой арест счетов в случае неуплаты долгов по ЖКУ. После этого, утверждал эксперт, ожидаются обращение в суд и начало работы приставов.