Исинбаева полностью закрыла долги перед налоговой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева полностью рассчиталась с ФНС, сообщает «Постньюс». Спортсменка внесла 1,5 млн рублей, после чего служба разблокировала ее счета, замороженные из-за неуплаты налогов.

Все исполнительные производства в отношении Исинбаевой завершили, отмечает источник. ФНС 27 июня 2025 года ограничила доступ к трем счетам спортсменки. В апреле долг составлял 1,1 млн рублей, в мае он вырос до 1,5 млн. После частичного погашения задолженность сократилась до 818 тысяч рублей.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что за неуплату долгов перед налоговой чемпионке грозит арест имущества, включая недвижимость на сумму около 76 млн рублей. В мае эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь также предрекал Исинбаевой арест счетов в случае неуплаты долгов по ЖКУ. После этого, утверждал эксперт, ожидается обращение в суд и начало работы приставов.