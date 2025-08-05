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05 августа 2025 в 02:00

Разведется или родит пятого? Что ждет Тарасова после скандала с блогерами

Анастасия Костенко Анастасия Костенко Фото: Социальные сети

Футболиста Дмитрия Тарасова заподозрили в попытке измены жене Анастасии Костенко. Две блогерши из Ростова, с которыми он общался, опубликовали переписку, где он просит номер телефона одной из них. Спустя несколько суток после скандала Тарасов оправдался и обвинил девушек во лжи и хайпе. Как история повлияет на брак Тарасова, что сделает жена и мать его четверых детей модель Анастасия Костенко — в материале NEWS.ru.

Что известно о скандале с Дмитрием Тарасовым

30 июля модели из Ростова Наталья Свистунова и Кристина Смит опубликовали совместное фото с футболистом Дмитрием Тарасовым и скрины переписки с ним в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где он просил номер Натальи. Девушка отказала ему в переписке и ответила, что больше любит хоккей. После этого ростовчанки пришли на концерт экс-жены Тарасова Ольги Бузовой в Сочи с плакатом «За Бузову!». Певица поддержала их, послав девушкам воздушный поцелуй, и сказала: «Лучшие мои».

В пабликах и СМИ распространилась новость, что Тарасов пытался изменить жене с ростовскими блогерами, но получил отказ. Спустя несколько дней футболист решил прокомментировать это событие и обвинил девушек во лжи. Он заявил, что предлагал им как крупным блогерам с большим количеством подписчиков сотрудничество в бизнесе и телефон спрашивал не для себя, а для друга, но они вместо заработка выбрали хайп.

Почему Тарасову мало кто верит

Многие пользователи не поверили словам Дмитрия Тарасова. «Не для себя, а для друга… Ну честное слово, как маленький! Кто в такое поверит?!» — пишут в интернете. Спортсмену напоминают его предыдущие истории: как он ушел от первой супруги Оксаны Пономаренко, которая родила ему дочь, к ведущей «Дома-2» Ольге Бузой. Второй брак Тарасова закончился разводом, когда у него начались отношения с моделью Анастасией Костенко.

Для Бузовой, несмотря на сложности в их отношениях, разрыв с Тарасовым стал большим ударом. Она посвятила себя творчеству и смогла реализоваться как певица. Бузова говорила, что Тарасов начал встречаться с Костенко еще до развода.

Как отреагировала Костенко на скандал с Тарасовым

Костенко не комментировала скандал с мужем. Она опубликовала в соцсети стихотворение, которое сочли намеком на ситуацию: «Я устала от лжи, что несется по стопам, и от тех, кто на сплетни так любит вестись. Почему ложь поспешно обходит весь мир, пока правда спросонья штаны надевает?»

Анастасия — уроженка города Сальска Ростовской области. С юных лет она работала моделью, участвовала в конкурсах, в 2014 году получила титул «Вторая вице-мисс Россия — 2014». В подарок за победу на конкурсе она получила грант на обучение в любом вузе и выбрала отделение журналистки филологического факультета РУДН.

В браке с Тарасовым Костенко родила четверых детей, младший — сын Ярослав — появился на свет в феврале 2024-го. Анастасия никогда не критиковала мужа. В 2019 году, когда Тарасов заявил, что может «дать жене леща», после общественного резонанса она вступилась за супруга. По словам Костенко, она никогда не подвергалась домашнему насилию.

Анастасия Костенко Анастасия Костенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сейчас в соцсетях Анастасии встречается много негатива как в адрес ее супруга, так и в адрес самой модели. «Первую дочь бросил и этих бросит, когда жена надоест. Она не всегда будет привлекательной. И не всегда будет его женой», «Еще никто не умер без мужика — мужа — похотливого барана. Надо быть наглухо отбитой, чтобы отбеливать козлиные ситуации, которые очевидны всем», — пишут в Сети.

Почему Костенко оправдывает мужа

Психолог Оксана Митрофанова усомнилась в разговоре с NEWS.ru, что Тарасов говорит правду. По ее мнению, он мог флиртовать с блогершами.

«Достаточно вспомнить, что первые два официальных брака Тарасов закончил с душком гулящего мужчины, неоднократно изменяющего своим женам. История о том, что он станет примерным семьянином, маловероятна. И эта история с Костенко и с большим количеством детей нужна была, чтобы опровергнуть то, что это очередная дама из модельной тусовки, и доказать, что он не такой», — считает психолог.

Митрофанова отметила, что если у мужчины активен сценарий изменщика, то он и дальше будет изменять. По ее мнению, кризис в семейных отношениях пары мог начаться, так как они вместе восьмой год.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Вероятность того, что Дмитрий активно флиртует и что Костенко повторит участь Бузовой и другой жены, стремится к 100%», — предположила Митрофанова.

Психолог объяснила позицию Костенко, которая остается на стороне мужа. «Это мама четверых детей, по факту не состоявшаяся в карьере, и для нее потерять семью очень страшно. Она — „плюс один“ Тарасова, так и не стала самостоятельной единицей в медийной сфере. Есть женщины, которые до последнего будут сохранять семью, тем более что она и Дмитрий с этой картинки счастливой семьи кормятся», — отметила психолог.

Митрофанова предположила, что Костенко может родить «и пятого, и даже десятого» ребенка, так как это входит в концепцию счастливой семьи, к тому же некоторые женщины считают, что большим количеством детей смогут удержать мужа.

«Это, конечно, в корне неверно, потому что де-юре семья может сохраняться, а де-факто любовницы могут появляться», — резюмировала эксперт.

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