Разведется или родит пятого? Что ждет Тарасова после скандала с блогерами

Футболиста Дмитрия Тарасова заподозрили в попытке измены жене Анастасии Костенко. Две блогерши из Ростова, с которыми он общался, опубликовали переписку, где он просит номер телефона одной из них. Спустя несколько суток после скандала Тарасов оправдался и обвинил девушек во лжи и хайпе. Как история повлияет на брак Тарасова, что сделает жена и мать его четверых детей модель Анастасия Костенко — в материале NEWS.ru.

Что известно о скандале с Дмитрием Тарасовым

30 июля модели из Ростова Наталья Свистунова и Кристина Смит опубликовали совместное фото с футболистом Дмитрием Тарасовым и скрины переписки с ним в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где он просил номер Натальи. Девушка отказала ему в переписке и ответила, что больше любит хоккей. После этого ростовчанки пришли на концерт экс-жены Тарасова Ольги Бузовой в Сочи с плакатом «За Бузову!». Певица поддержала их, послав девушкам воздушный поцелуй, и сказала: «Лучшие мои».

В пабликах и СМИ распространилась новость, что Тарасов пытался изменить жене с ростовскими блогерами, но получил отказ. Спустя несколько дней футболист решил прокомментировать это событие и обвинил девушек во лжи. Он заявил, что предлагал им как крупным блогерам с большим количеством подписчиков сотрудничество в бизнесе и телефон спрашивал не для себя, а для друга, но они вместо заработка выбрали хайп.

Почему Тарасову мало кто верит

Многие пользователи не поверили словам Дмитрия Тарасова. «Не для себя, а для друга… Ну честное слово, как маленький! Кто в такое поверит?!» — пишут в интернете. Спортсмену напоминают его предыдущие истории: как он ушел от первой супруги Оксаны Пономаренко, которая родила ему дочь, к ведущей «Дома-2» Ольге Бузой. Второй брак Тарасова закончился разводом, когда у него начались отношения с моделью Анастасией Костенко.

Для Бузовой, несмотря на сложности в их отношениях, разрыв с Тарасовым стал большим ударом. Она посвятила себя творчеству и смогла реализоваться как певица. Бузова говорила, что Тарасов начал встречаться с Костенко еще до развода.

Как отреагировала Костенко на скандал с Тарасовым

Костенко не комментировала скандал с мужем. Она опубликовала в соцсети стихотворение, которое сочли намеком на ситуацию: «Я устала от лжи, что несется по стопам, и от тех, кто на сплетни так любит вестись. Почему ложь поспешно обходит весь мир, пока правда спросонья штаны надевает?»

Анастасия — уроженка города Сальска Ростовской области. С юных лет она работала моделью, участвовала в конкурсах, в 2014 году получила титул «Вторая вице-мисс Россия — 2014». В подарок за победу на конкурсе она получила грант на обучение в любом вузе и выбрала отделение журналистки филологического факультета РУДН.

В браке с Тарасовым Костенко родила четверых детей, младший — сын Ярослав — появился на свет в феврале 2024-го. Анастасия никогда не критиковала мужа. В 2019 году, когда Тарасов заявил, что может «дать жене леща», после общественного резонанса она вступилась за супруга. По словам Костенко, она никогда не подвергалась домашнему насилию.

Анастасия Костенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сейчас в соцсетях Анастасии встречается много негатива как в адрес ее супруга, так и в адрес самой модели. «Первую дочь бросил и этих бросит, когда жена надоест. Она не всегда будет привлекательной. И не всегда будет его женой», «Еще никто не умер без мужика — мужа — похотливого барана. Надо быть наглухо отбитой, чтобы отбеливать козлиные ситуации, которые очевидны всем», — пишут в Сети.

Почему Костенко оправдывает мужа

Психолог Оксана Митрофанова усомнилась в разговоре с NEWS.ru, что Тарасов говорит правду. По ее мнению, он мог флиртовать с блогершами.

«Достаточно вспомнить, что первые два официальных брака Тарасов закончил с душком гулящего мужчины, неоднократно изменяющего своим женам. История о том, что он станет примерным семьянином, маловероятна. И эта история с Костенко и с большим количеством детей нужна была, чтобы опровергнуть то, что это очередная дама из модельной тусовки, и доказать, что он не такой», — считает психолог.

Митрофанова отметила, что если у мужчины активен сценарий изменщика, то он и дальше будет изменять. По ее мнению, кризис в семейных отношениях пары мог начаться, так как они вместе восьмой год.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Вероятность того, что Дмитрий активно флиртует и что Костенко повторит участь Бузовой и другой жены, стремится к 100%», — предположила Митрофанова.

Психолог объяснила позицию Костенко, которая остается на стороне мужа. «Это мама четверых детей, по факту не состоявшаяся в карьере, и для нее потерять семью очень страшно. Она — „плюс один“ Тарасова, так и не стала самостоятельной единицей в медийной сфере. Есть женщины, которые до последнего будут сохранять семью, тем более что она и Дмитрий с этой картинки счастливой семьи кормятся», — отметила психолог.

Митрофанова предположила, что Костенко может родить «и пятого, и даже десятого» ребенка, так как это входит в концепцию счастливой семьи, к тому же некоторые женщины считают, что большим количеством детей смогут удержать мужа.

«Это, конечно, в корне неверно, потому что де-юре семья может сохраняться, а де-факто любовницы могут появляться», — резюмировала эксперт.

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