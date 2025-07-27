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27 июля 2025 в 15:47

Юрист оценила шансы на уголовное дело против Анны Седоковой

Юрист Гуськова: для уголовного дела против Седоковой нужны факты травли и угроз

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певице Анне Седоковой может грозить до пяти лет лишения свободы в случае ее признания виновной по статье о доведении до самоубийства экс-супруга баскетболиста Яниса Тиммы, но это маловероятно, заявила юрист Илона Гуськова в беседе с порталом «Страсти». Она пояснила, что по этой статье крайне сложно доказать умысел.

Ключевая проблема — доказательная база. Нужно подтвердить прямую связь между действиями Седоковой и трагедией: например сохраненные угрозы или свидетельства психологического давления, — объяснила Гуськова.

По словам юриста, если в деле всплывут прямые угрозы или признаки травли, то шансы на возбуждение уголовного дела есть. Но если речь идет лишь о бытовом конфликте, то шансы такого исхода туманны.

Ранее юрист Илья Русяев выразил мнение, что Анну Седокову не выдадут Латвии из-за обращения семьи Яниса Тиммы. Он напомнил, что, согласно Конституции России, экстрадиция граждан запрещена.

В свою очередь адвокат семьи погибшего баскетболиста резко осудила поведение Анны Седоковой. Юрист утверждает, что артистка сознательно создает образ жертвы обстоятельств, одновременно претендуя на собственность покойного супруга.

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Юрист оценила шансы на уголовное дело против Анны Седоковой
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