«Брачного контракта нет»: что будут делить Дибровы в случае развода

В СМИ появились слухи о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с молодой супругой Полиной. Что об этом известно, что пара будет делить в случае расставания?

Правда ли, что Дибровы разводятся

По словам друга семьи, Дибров и его супруга находятся на грани развода спустя 16 лет брака. По его информации, супруги больше не живут вместе, а отношения между ними охладели. Причиной расставания стала разность жизненных ритмов и интересов.

«У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — поделился собеседник.

Также он рассказал, что Полина активно ведет самостоятельную жизнь: развивает женский клуб, путешествует с подругами, занимается спортом. В ее соцсетях давно нет совместных снимков с мужем. Недавно она отметила день рождения без участия Дмитрия — на фото с вечеринки он не присутствовал. Близкие пары утверждают, что официального заявления о разводе пока не будет, но отношения уже завершены.

При этом жена экс-ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером» заявила, что ни о каком разводе речи не идет.

«Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет», — заявила она в разговоре с Super.

Что Дибровы будут делить в случае развода

Как стало известно «Страстям», телеведущий и его жена при расторжении брака будут делить совместную собственность, включая просторный особняк на Рублевке. Площадь их дома составляет 1100 квадратных метров.

Дибров еще несколько лет назад признавался, что между супругами не был заключен брачный договор, что он сам называл досадным упущением.

«У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать. Все имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис», — рассказывал он.

В соответствии с российским законодательством при отсутствии брачного контракта все совместно нажитое имущество подлежит разделу в равных долях. Особенностью данного бракоразводного процесса может стать необходимость судебного разбирательства, поскольку у пары есть несовершеннолетние дети.

Для Диброва это четвертый брак. Они стали мужем и женой в 2009 году.

Молодая супруга подарила Диброву троих сыновей: Александра, Федора и Илью. Сам шоумен признавался, что мечтает о рождении дочки.

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