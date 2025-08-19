Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой

Семья Тиммы оспорит брачный контракт с Седоковой

Близкие латвийского баскетболиста Яниса Тиммы намерены оспорить в суде его брачный контракт с певицей Анной Седоковой, сообщает aif.ru со ссылкой на адвоката семьи Маргариту Гаврилову. В случае успеха это позволит признать недействительными сделки, совершенные на основе документа, подчеркнула юрист.

Мы планируем в сентябре обращаться в суд и оспорить брачный договор. Мы будем добиваться, чтобы его признали либо недействительным, либо ничтожным, — сообщила Гаврилова.

Семья баскетболиста рассчитывает, что после расторжения брачного договора они смогут взыскать с Седоковой долговые обязательства по проданной недвижимости. В случае успеха родственников Тиммы, певицу могут обязать вернуть половину или полную стоимость недвижимости, добавила адвокат.

Ранее Гаврилова сообщила, что артистке могут ограничить въезд в ЕС. При этом певицу должны вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти ее бывшего мужа Тиммы.

Юрист Илья Русяев подтвердил возможность введения запрета для Седоковой, если та не явится на допрос. При этом в случае обвинительного приговора Рига не сможет экстрадировать певицу.

Анна Седокова
Янис Тимма
брачные договоры
суды
