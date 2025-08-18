Уголовное дело о гибели Тиммы может погубить карьеру Седоковой

Ограничение на профессиональную деятельность из-за запрета на въезд в страны Евросоюза станет главным последствием для певицы Анны Седоковой в связи с делом о гибели бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. При этом, по его словам, в случае обвинительного приговора экстрадиция артистки из России в Латвию и применение реального наказания будут невозможны.

Экстрадиция Седоковой из России в Латвию невозможна независимо от ее гражданства. Если у нее есть российское гражданство, выдача запрещена статьей 61 Конституции РФ. Если она остается исключительно гражданкой Украины, экстрадиция все равно исключена из-за денонсации Латвией договора о правовой помощи с Россией в 2024 году. Поэтому даже при вынесении обвинительного приговора исполнение возможно лишь в форме заочного преследования. Для Седоковой главным практическим последствием станет невозможность выезда в Европу, что серьезно ограничит ее профессиональную деятельность. Дополнительные риски включают возможное замораживание европейских активов, если таковые имеются, и репутационный ущерб от международной огласки дела, — отметил Русяев.

Юрист пояснил, что при доказательстве вины певицы следственные органы Латвии могут объявить ее в международный розыск и ходатайствовать о заочном аресте. По статье 124 Уголовного кодекса Латвии Седоковой может грозить до пяти лет лишения свободы за доведение до самоубийства, добавил он. При этом Русяев подчеркнул, что реальной угрозы привлечения к ответственности практически нет.

Механизм блокировки въезда работает через Шенгенскую информационную систему. Если Латвия инициирует запрет, он автоматически распространяется на все государства Шенгенской зоны — 27 стран ЕС плюс Норвегия, Исландия и Швейцария. Это фактически закроет для Седоковой возможность посещения всей Европы. Такая мера применяется при уклонении от следствия по тяжким преступлениям. Статья 124 Уголовного кодекса Латвии предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за доведение до самоубийства. В случае установления причастности следственные органы вправе объявить лицо в международный розыск и ходатайствовать о заочном аресте. Однако реальная угроза экстрадиции из России практически нулевая, — объяснил Русяев.

Ранее адвокат Седоковой Маргарита Гаврилова заявила, что певице могут закрыть въезд в ЕС. Она отметила, что артистку должны вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти Тиммы. В начале августа там начали доследственную проверку по заявлению семьи баскетболиста.