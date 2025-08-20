Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Семья Тиммы обратится к заму Бастрыкина для возбуждения дела на Седокову

Янис Тимма Янис Тимма Фото: IMAGO/Artur Stabulnieks/Global Look Press

Семья покойного баскетболиста Яниса Тиммы обратится к заместителю председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело в отношении бывшей супруги спортсмена, певицы Анны Седоковой, заявила NEWS.ru адвокат его родных Маргарита Гаврилова. По ее словам, близкие спортсмена подозревают, что артистка довела его до самоубийства.

Мы с семьей Тиммы записались на встречу к заместителю Александра Бастрыкина, главы СК РФ, чтобы попросить его возбудить уголовное дело против Седоковой по факту доведения до самоубийства Яниса, — отметила собеседница.

Гаврилова также уточнила, что после жалобы генеральному прокурору Латвии уголовное дело на певицу возобновили в связи с открывшимися обстоятельствами. В частности, в связи с обвинениями семьи покойного в адрес Седоковой, уточнила адвокат.

Ранее Гаврилова сообщила, что Седоковой могут закрыть въезд в ЕС. По ее словам, женщину должны вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти ее бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. В случае отказа артистку могут больше не пустить в Евросоюз, добавила она.

Анна Седокова
Янис Тимма
Александр Бастрыкин
уголовные дела
адвокаты
