Сбежал из США в РФ, поругался с Пельшем, бросил ТВ: как живет Угольников

Игорь Угольников прославился как талантливый ведущий и актер. Он давно ушел с телевидения, но продолжает работать продюсером и режиссером разных проектов, а также играет в театре. Как живет Угольников — в материале NEWS.ru.

Как Игорь Угольников стал ведущим и актером

Игорь родился в Москве в семье инженеров, родители мечтали, чтобы сын пошел по их стопам, но ему не нравилось техническое направление. В школе Угольников не отличался примерным поведением и прекрасными оценками, его отца часто вызывали к директору. Он проявил себя в театральном кружке. Угольников очень любил шутить и умел рассмешить людей.

После школы он решил поступать в театральный вуз и с легкостью прошел все туры во ВГИК. Окончив учебное заведение, он попал в труппу театра им. Н. В. Гоголя, где прослужил четыре года. Потом Угольников решил покорить телевидение и кинематограф.

Актер захотел получить западное образование и полетел в Нью-Йорк. Там он ходил на курсы в одну из местных театральных школ и работал мойщиком посуды, чтобы были деньги на жизнь. В 90-х Угольников вернулся в Россию и начал покорять отечественное телевидение. Объединившись с друзьями Валдисом Пельшем и Алексеем Кортневым, он создал юмористическое шоу «Оба-на». Это был проект, состоящий из скетчей с музыкальными вставками, в котором высмеивали актуальные проблемы: дефицит товаров, засилье рекламы и многие другие.

Но вскоре трое коллег не сошлись во взглядах. Пельш, который был режиссером, первым покинул проект. «Сейчас вы можете себе такое представить? Хотя я формально был главным режиссером проекта. По сути, я мог Игоря выгнать и продолжать делать все по своим правилам», — говорил Валдис в интервью «Экспресс-газете».

Угольников остался один и набрал свою команду, чтобы продолжать делать программу. С 1992 года она стала называться «Оба-на. Угол-шоу». В ней было много музыкальных пародий. В этот период Влад Листьев предложил вести «Поле чудес» Угольникову вместо себя. Но Игорь отказался, так как был полностью сосредоточен на шоу.

В 1995 году программа «Оба-на. Угол-шоу», которая за все время существования получила множество наград, закрылась. Угольников ненадолго ушел из кадра. Ему предложили пост заместителя директора дирекции телевизионного вещания ВГТРК, который он занимал около двух лет.

После он запустил авторское шоу «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», которое вел вместе с Левоном Оганезовым. Этот проект можно считать прообразом «Вечернего Урганта». Программа существовала пять лет.

Угольников запомнился зрителям по ролям в комедии Владимира Меньшова «Ширли-Мырли», фильмах «Это несерьезно» и «Дела смешные, дела семейные», «Девять неизвестных», боевике «Слепой», историческом сериале «Александровский сад» и многих других. В 2023-м Угольников получил звание народного артиста России.

Чем Игорь Угольников занимается сейчас

После телевидения Угольников начал продюсировать фильмы. За картину «Подольские курсанты» он получил государственную премию имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Также при участии Угольникова вышли ленты «Брестская крепость» и «Батальон».

Игорь выступил режиссером, автором сценария и продюсером фильма «Учености плоды». По словам Угольникова, ему было тяжело, поэтому он не стал повторять этот опыт.

Актер продолжает играть в Московском академическом театре сатиры и МХАТе имени Чехова.

Личная жизнь Игоря Угольникова

Угольников не любит распространяться о личной жизни. Известно, что он впервые женился в юности — на Наталии Шумилиной. Они сыграли свадьбу в 1984 году. В их браке родилась дочь Ирина. Это единственный ребенок Угольникова. В 1990-м супруги развелись, но сохранили хорошие отношения ради ребенка.

Известно, что дочь Угольникова окончила гуманитарный вуз и стала галеристом. Также она пыталась освоить профессию тату-мастера. Сейчас Ирина продюсирует некоторые фильмы, которые снимает ее отец.

Во второй раз Угольников женился на школьной подруге Алле, в 1993 году. Они уже более 20 лет вместе. Детей у пары нет, они вместе воспитывают собаку Зяму, которую Угольников назвал в честь Зиновия Гердта.

