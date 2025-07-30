Продюсер раскрыл, куда пропал Валдис Пельш

Известный телеведущий и актер Валдис Пельш, практически исчезнувший с телеэкранов в последнее время, активно выступает на корпоративных мероприятиях, пишет издание «Страсти» со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова. По его данным, минимальный гонорар артиста за одно такое выступление составляет 2 млн рублей.

Валдис Пельш у нас по сей день является востребованным ведущим корпоративов. Его гонорары — в районе 2−3 млн рублей в зависимости от мероприятия. Да, может быть, заказчикам он сейчас чуть менее интересен, но и популярность он свою не потерял, — сказал продюсер.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Пельш столкнулся с налоговыми трудностями, его задолженность перед налоговой службой превысила 2,5 млн рублей, причем за последнюю неделю сумма увеличилась более чем на 1 млн рублей. В публикации говорится, что из-за возникшей ситуации Пельшу могут временно ограничить в праве выезда за границу.

Также известный телеведущий в свое время прокомментировал резонансное заявление бывшего руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возможной отправке юмористов КВН в зону специальной военной операции. Пельш отметил, что подобная шутка оказалась неудачной. По его мнению, важно учитывать индивидуальное восприятие юмора каждым человеком.