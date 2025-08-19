Особняк от любовника, свингеры, операция. Почему Дибровы молчат о разводе

В начале этой недели стало известно, что предполагаемый любовник жены телеведущего Дмитрия Диброва Полины, миллиардер Роман Товстик, купил для жизни с ней особняк за 140 млн рублей. Мужчина сейчас разводится с женой Еленой, в браке с которой у них родились шестеро детей. По словам Товстика, на днях он получил два перелома ноги, так как супруга его толкнула. Полина и Дмитрий пока никак не комментировали новости о разводе. Почему Дибровы до сих пор молчат — в материале в NEWS.ru.

Что известно об увлечении Диброва свингерством

Как писали СМИ, Дмитрий и Полина Дибровы уже наняли звездных адвокатов: интересы телеведущего представляет Александр Добровинский, его жены — Марина Дубровская. В случае развода супругам предстоит договориться о разделе имущества и решить, с кем будут жить их трое детей.

В течение последней недели в Сети активно обсуждалась информация о связи Диброва со свингерами. Юрист Екатерина Гордон, которая защищает интересы Елены Товстик, опубликовала пост в соцсетях. «Ребят, есть инфа на тему Дибровых и свингеров?» — написала она. Телеведущий сам говорил о таком увлечении в программе «Это нормально?», которую вел на ТНТ вместе с певицей Ольгой Бузовой.

«В 90-х годах я был активным участником свингерского движения. Когда ты вступаешь в движение, тебе говорят: „Упаси Господь при выходе из клуба звонить той женщине, с которой познакомился“. Это скотство. Более того, знаете ли вы, что свингеры в основном сидят и обсуждают литературу, телевидение, политику, но только в простынях. Иногда мы, правда, удаляемся все вместе», — рассказывал телеведущий.

Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Где сейчас жена Диброва

Диброва уехала на время из Москвы в Ростов-на-Дону вместе с сыновьями. Полина впервые публично обратилась к мужу. «Дети, давайте запишем папе привет!» — сказала жена Диброва в опубликованном в соцсетях ролике.

Полина продолжает писать посты на темы, не касающиеся семейного скандала. «Определенно, все должно быть только в пользу. Взглянула на свой пресс — хороша. А в целом, моя жизнь — мои правила. Всегда окунаюсь в Дон. Неизменно. С — стабильность. Завтра вновь прыгну в поезд и понесусь…» — написала Диброва.

Кто сломал ногу предполагаемому любовнику Дибровой

Гордон рассказала, что Товстик купил особняк для жизни с Полиной, в котором проходили их тайные свидания. По словам юриста, он находится совсем недалеко от виллы Дибровых.

«Товстик ЭНЭлевич, похоже, подмахнул брачник (брачный договор. — NEWS.ru) жене, ибо уже в марте прикупил дом, где спокойно проживает с Полиной Дибровой. <…> Рядом с Дибровым, кстати. Удобно», — написала Гордон.

На прошлой неделе Товстик приехал в дом жены, чтобы забрать вещи. По версии Романа, Елена набросилась на него, сильно толкнула, он упал и получил перелом ноги в двух местах. «Я перевозил свою музыкальную студию, очень тяжелую. Тут зашла жена, начала орать, кидаться, толкнула меня. Я пошатнулся, подвернул ногу, и что-то хрустнуло, видимо, сломалось. Я не могу наступать на ногу, очень больно», — сообщил в блоге Роман.

Адвокат Полины Дибровой Марина Дубровская отметила, что Товстик подал заявление в полицию по данному факту, так как ему может потребоваться операция.

Гордон иначе описала ситуацию в соцсети. «Вот Ромка ровно через 30 секунд, как впопыхах себе на ногу уронил предмет, который продолжает переть из дома. Тащить важнее. Врача не вызывает. Свалил, когда я сообщила его адвокату, что через полчаса приедет камера. Рома сбежал», — написала Гордон.

Какое наказание грозит жене Товстика, если ее вину докажут

Адвокат Леонид Ольшанский пояснил NEWS.ru, что перелом ноги с последующей операцией — тяжкое причинение вреда здоровью, по данному факту может быть возбуждено уголовное дело.

Роман Товстик с женой Еленой Фото: Социальные сети

«Адвокаты жены, скорее всего, скажут, что она не хотела, чтобы он получил переломы, она просто его толкнула. Они будут бороться за „деяние, совершенное по неосторожности“. Если оно будет доказано, то женщина получит, скорее всего, условный срок», — сказал адвокат.

Ольшанский добавил, что адвокаты Товстика могут использовать этот инцидент в бракоразводном процессе. Они, например, могут заявить, что женщина невменяема, страдает каким-то психическим заболеванием, например, находится в депрессии, и не может воспитывать детей, в таком случае будет назначена психиатрическая экспертиза.

«Опытный адвокат это обыграет. Видите: сумасшедшая — бьет посуду, толкнула мужа, он лежит в больнице, значит, и детей толкнет. Значит, есть опасность здоровью, нельзя ей отдавать детей», — резюмировал Ольшанский.

