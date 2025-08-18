Очищение огнем. Почему жизнь Киркорова превратилась в ад после смерти отца

Певец Филипп Киркоров впервые опубликовал фото в социальной сети, на котором можно увидеть рану на руке, полученную из-за ожога пиротехникой во время сольного концерта в Санкт-Петербурге в апреле. На днях дом поп-короля в подмосковном Красногорске чуть не сгорел. Огонь мог перекинуться с соседнего здания, где произошел пожар. Почему Киркорова преследуют несчастья — в материале NEWS.ru.

Что случилось с домом Киркорова

Особняк Филиппа Киркорова находится в коттеджном поселке «Береста» в Мякининской пойме. Роскошный дом в живописной бухте обошелся поп-королю в $12 млн. Он находится на территории в один гектар. В особняке артиста много комнат, огромная гардеробная и бассейн со спа-зоной. Рядом с ним расположены дом для охраны и прислуги, гараж, теннисный корт, часовня, каток, фонтан, зона барбекю, гараж для лодок, две яхты, собственный пляж. Киркоров оформил особняк в силе итальянской неоклассики и вложил миллионы рублей в интерьер жилья.

15 августа в частном доме соседей поп-короля начался пожар. На месте работали 20 человек и четыре единицы техники. Пожарным удалось локализовать возгорание, благодаря их своевременным действиям огонь не перекинулся на соседние здания.

Собственником горевшего здания оказался казанский миллиардер и создатель корпорации ASG Алексей Семин. Telegram-канал Mash сообщил, что некоторое время назад мужчина купил 12 брошенных усадеб для реставрации, сейчас он переехал во Францию и живет там в своем замке.

Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение мигрантов с огнем. По данным Telegram-каналов, они устроили в здании хостел.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие негативные события случились в жизни Киркорова

Киркоров столкнулся с рядом испытаний за последние несколько лет. В декабре 2023 года он принял участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Певец появился на ней в черных трусах и обтягивающей сетке. После этого выступления Киркорова вырезали из новогодних телепередач, сцена с его участием также пропала из фильма-ремейка «Иван Васильевич меняет все» на канале ТНТ.

В 2024 году Филипп не раз становился объектом обсуждений, судился с певицей Любовью Успенской и сталкивался с критикой со стороны известного журналиста Отара Кушанашвили.

18 марта 2025 года умер отец Киркорова, народный артист РФ Бедрос Киркоров. Певец сильно переживал потерю. На церемонии прощания артист выступил с эмоциональной речью, в которой сравнил уход своего папы с потерей крыла.

«У каждого из нас есть два крыла — мать и отец. Пока они есть, мы летаем. Трудно летать с одним крылом, я летал с одним после ухода матери, а теперь остался без крыльев. Буду учиться ходить пешком… Браво, артист. Прощай, папа», — сказал Филипп.

25 апреля у артиста были запланированы два концерта в Санкт-Петербурге. Он не стал их отменять в связи с трагическим событием и посвятил памяти отца. 26 апреля было сорок дней со дня смерти Бедроса Киркорова. На первом выступлении в БКЗ «Октябрьский» за спиной Филиппа заискрился фейерверк в виде крыльев, и на певце загорелся кожаный костюм. Артист сообщил, что обжегся, поменял одежду и продолжил шоу. Свидетели происшествия рассказали, что на спине куртки осталась большая дыра. Киркоров долго лечил ожоги, его реабилитация затянулась, и артисту пришлось даже отменить запланированные гастроли.

С чем могут быть связаны несчастья Киркорова

В 2022 году на юбилейном концерте в Кремле Киркоров во время исполнения одной из песен танцевал на православном кресте. Верующие назвали это сценическое решение оскорблением их чувств и кощунством. История вызвала большой общественный резонанс, следователи даже провели проверку.

Иерей, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов выразил мнение в разговоре с NEWS.ru, что «танцы на кресте» и череда негативных событий в жизни артиста могут быть взаимосвязаны. Он назвал этот номер Киркорова богохульством, так как крест — знак спасения, победы Христа над смертью и то, что защищает христиан в обычной жизни.

«Нужно понимать, что любой человек — это дитя Бога, дите Божье. Если он преступает Божьи заповеди, если он кощунствует, отрекается от своего отца Бога таким действием, конечно, он сам попадает под воздействие той злой силы, которая желает погибели всему человечеству. И поэтому церковь как мать, как защитница рода человеческого, она призывает всех детей ограждать себя от зла, от грехов, особенно таких тяжелых грехов, как кощунство, богохульство», — сказал Лукьянов.

Филипп Киркоров Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Иерей добавил, что человек, совершивший кощунственный поступок и попавший под воздействие сил тьмы, может совершить определенные действия, которые ему помогут.

«Он должен принести личное покаяние, если он этого еще не сделал, потому что это естественно, если человек ошибается, оступается, он должен примириться с Богом. Исповедь у священника, конечно, это обязательно. Такие грехи обязательно должны быть исповедованы и ни в коем случае не должны повторяться. Через творчество не должно быть пропаганды таких вещей. Но мы видим, что последний концерт Филиппа Киркорова в себе тоже заключал темную символику», — сказал священник.

Иерей Лукьянов посоветовал Киркорову совершить чин присоединения церкви. Люди, которые обращались к оккультизму и отошли от веры, обычно должны пройти этот ритуал.

Есть ли связь между всеми несчастьями Киркорова

Певец Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном Бедроса Киркорова, поделился мнением с NEWS.ru, что дом поп-короля никак бы не пострадал из-за пожара. «Особняк Филиппа находится достаточно далеко от этого дома, на другом краю этого полуострова, как бы он сгорел? Это выдумки прессы», — сказал Матвеев.

Певец считает, что «танцы на кресте», ожог руки и смерть отца Киркорова никак не взаимосвязаны. «Это не говорит о том, что у Филиппа все хорошо, но и о череде несчастий тоже не говорит. Что касается смерти Бедроса, он очень много протянул, лечился и поднимался, даже когда казалось, что не поднимется. До 93 лет немногие доживают. Помню, мы с ним хоронили Николая Сличенко (советский и российский актер, театральный режиссер, певец. — NEWS.ru), он шел мимо памятника и сказал: „Какой молодой, всего 80 лет“, я ему ответил, что до этого возраста еще нужно дожить», — добавил Матвеев.

Когда и из-за чего могли начаться неудачи в жизни Киркорова

Нумеролог Клара Кузденбаева рассказала, что, так как Киркоров родился 30 апреля, он — носитель знака творчества 303 и знака власти 246.

«У него три тройки в программе, что говорит о развитой интуиции, склонности к языкам, творчеству и даже к техническим наукам. Артист скептически относится к прогнозам и предсказаниям, однако сам обладает гипнотическими способностями и природной способностью понимать растения и животный мир. Несмотря на образ уверенного человека, у Филиппа заниженная самооценка. В его жизненной программе всего одна единица — это указывает на нарушение программы рода по отцовской линии. Такие люди часто бывают разбросанными, неуверенными и неустойчивыми в отношениях, хотя внешне производят впечатление утверждающих и целеустремленных», — рассказала Кузденбаева.

Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нумеролог указала, что в программе Филиппа всего одна «двойка». По ее словам, артисту не хватает внутренней энергии и у него могут быть перепады настроения. «В нумерологии существует понятие „жизненный код человека“, который рассчитывается по полной дате рождения. Жизненный код Филиппа: 2360 40. По этому коду 4 года подъема и 2 года — нулей. Ноль в программе — это особый период, когда могут происходить аварии, несчастные случаи, травмы, разводы, болезни, утрата близких или крах в карьере», — сказала нумеролог.

Она пояснила, что в 57 лет у Киркорова был нулевой год, когда случаются потери близких. По ее словам, спад начался еще в 2023-м и продлился полтора года. «При этом сейчас Филипп находится на числе 4 и бед в его жизни не должно быть до дня рождения, когда снова наступит спад — переход на 0. Самым сложным годом для него станет 59 лет — это роковой год, когда нужно особенно внимательно относиться к здоровью и быть готовым к повышенной конфликтности», — предупредила Кузденбаева.

Нумеролог посоветовала артисту заниматься в период спада практиками по набору энергии, избегать конфликтов и не поддаваться на провокации, сохранять позитивный настрой, работать над собой, и тогда он сможет достойно пережить неблагоприятное время.

