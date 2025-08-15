Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 17:45

Пламя охватило дом рядом с коттеджем Киркорова в Красногорске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В элитном поселке Береста в Красногорске, где загорелся коттедж, расположен особняк певца российской эстрады Филиппа Киркорова, пишет Telegram-канал «112». По его данным, полыхающий особняк находится по соседству с домом певца.

По данным канала, Киркоров купил недвижимость за $12 млн (960 млн рублей). В поселке также живут другие российские знаменитости, в том числе Стас Михайлов.

По прибытии пожарных установлено, что горит мансарда и кровля. Пожар на 600 квадратах тушат 20 человек и четыре единицы техники. Информация о пострадавших не поступала, — сообщили в МЧС по Московской области.

Ранее гитарист группы «25/17» Владимир Крылов сообщил, что его дом сгорел из-за удара молнии 1 августа. В здании также располагалась студия артиста. Как выяснилось, недвижимость не была оборудована защитой от молнии, хотя по документам она была заявлена. Музыкант отметил, что сейчас он и соседи уже ведут разбирательства с застройщиком, управляющей компанией и различными государственными структурами, никакой помощи не поступало.

