«Обжегся»: Киркоров «заискрился» во время концерта в Петербурге Куртка Киркорова загорелась во время концерта в петербургском БКЗ «Октябрьский»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский поп-король Филипп Киркоров обжег руки во время выступления в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash с места событий. Певец пытался эффектно появиться на сцене, но ситуация вышла из-под контроля.

На кадрах, появившихся в Сети, можно увидеть, что Киркоров стоит на подвесной «качеле», которая спускает его вниз на сцену. За спиной у исполнителя при этом «горит» фейерверк».

Музыкант, согласно задумке, должен был эффектно спуститься на фоне вырывающихся искр. Но ему, по непонятным причинам, пришлось «контролировать» огонь руками. Со стороны показалось, что у Киркорова буквально горит куртка. При этом танцевальная группа находилась внизу и не придала инциденту значения.

Один из зрителей пытался ворваться на сцену, чтобы, по-видимому, помочь народному любимцу. Однако в момент, когда он почти решился, искры исчезли.

Обжегся, — заключил Киркоров, чем сорвал овации зала.

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