15 августа 2025 в 19:50

В деле о пожаре в Красногорске появились неожиданные обстоятельства

В сгоревшем по соседству с домом Киркорова особняке проживали строители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В элитном особняке в Красногорске, где 15 августа произошел пожар, проживали строители, рассказали в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности. Спасателям удалось ликвидировать открытый огонь, пострадавших нет.

По предварительной информации, в особняке проживали строители. По данному факту также будет проведена проверка, — сообщили журналистам правоохранители.

Особняк расположен в элитном поселке Береста. В нем также располагаются дома певцов Стаса Михайлова и Филиппа Киркорова. Жилище последнего располагается неподалеку от загоревшегося здания. Недвижимость Киркорова оценивается в $12 млн (960 млн рублей).

Ранее сильный пожар охватил двухэтажный частный дом в Строгино на северо-западе Москвы. На кадрах очевидца было видно, как в небо поднимались клубы черного густого дыма, их можно было заметить даже на большом расстоянии. Никакой официальной информации о данном происшествии не поступало.

пожары
Красногорск
особняки
строители
