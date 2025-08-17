Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 15:48

Юрист объяснил, законны ли штрафы за нарушения ПДД по фото c телефона

Автоюрист Ольшанский: штрафы за фото нарушений ПДД на телефон недействительны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы, выдаваемые автоматически за нарушение правил дорожного движения по фотографиям с телефона, являются незаконными, заявил почетный адвокат России, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский. По его словам, которые приводит ТАСС, такие наказания признают недействительными. Юрист сослался на решение Верховного суда, указавшего, что штрафовать водителей автоматически можно лишь в случаях, когда нарушение зафиксировано официально установленной камерой фотофиксации.

Суды отменяют такие штрафы, в своих решениях они поясняют, что по таким фотографиям наказывать нельзя, — отметил Ольшанский.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов оценил инициативу ввести штрафы для тех, кто пересекает зебру в наушниках и с телефоном в руках. Он напомнил водителям, что они обязаны пропускать пешеходов в любом случае, поэтому штрафы для них бессмысленны. Ломанов также отметил, что для глухих наушники жизненно важны.

До этого автоюрист Лев Воропаев рассказал, что привлечь водителя к ответственности за поцелуи во время движения автомобиля можно, если он спровоцирует ДТП. Также автовладельца могут наказать за проявление любовных чувств у школ и детских садов.

водители
автомобилисты
штрафы
ПДД
юристы
