15 августа 2025 в 15:53

Юрист рассказал, в каком случае поцелуи в автомобиле будут наказуемы

Юрист Воропаев: граждан накажут за поцелуи в машине, если случится ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Привлечь водителя к ответственности за поцелуи во время движения автомобиля можно будет, если он спровоцирует ДТП, заявил «Газете.Ru» автоюрист Лев Воропаев. Также автовладельца могут наказать за проявление любовных чувств у школ и детских садов, как за развратные действия.

Если это приведет к дорожно-транспортному происшествию, и это будет зафиксировано, допустим, с помощью видеорегистратора, то это станет основанием для возложения на водителя, который совершал поцелуи во время аварии, ответственности за причиненный ущерб, — рассказал юрист.

Ранее Госдума единогласно поддержала законопроект, вводящий штрафы и лишение прав за вождение под действием лекарств, влияющих на реакцию. Перечень опасных препаратов правительство определит позже, но санкции могут коснуться миллионов автомобилистов.

До этого в Ленинградской области мужчина угнал машину скорой помощи. Инцидент произошел на подстанции в Мурино, когда водитель спецтранспорта ненадолго отлучился, оставив ключи в замке зажигания.

штрафы
водители
ДТП
Россия
