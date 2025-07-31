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31 июля 2025 в 16:32

Мужчина прокатился на спецавтомобиле и стал фигурантом уголовного дела

Мужчина угнал машину скорой помощи в Ленинградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области мужчина угнал машину скорой помощи, сообщает РЕН ТВ. Происшествие случилось на подстанции в Мурино, когда водитель спецтранспорта ненадолго отлучился, оставив ключи в замке зажигания.

22-летний молодой человек воспользовался ситуацией, забрался в кабину и уехал на медицинском автомобиле. Однако его «прогулка» оказалась недолгой — правоохранители быстро нашли угонщика в соседнем квартале. При этом злоумышленник успел повредить чужой автомобиль. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге с охраняемой платной стоянки на улице Савушкина пропал экскаватор-погрузчик стоимостью 16,2 млн рублей. Выяснилось, что спецтехнику просто угнали. По действующему законодательству за подобное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей либо лишения свободы сроком до пяти лет.

В поселке Бугры Ленинградской области неизвестный похитил грузовой автомобиль во время разгрузки товаров у пункта выдачи маркетплейсов. Водитель в момент угона находился внутри здания, оставив ключи в салоне.

угоны
скорая помощь
уголовные дела
Ленинградская область
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