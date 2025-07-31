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31 июля 2025 в 09:03

Грузовик с товарами угнали прямо из-под окон ПВЗ из-за ошибки водителя

В Буграх при разгрузке товаров на пункте выдачи заказов угнали грузовик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузовую машину угнали при разгрузке товаров у пункта выдачи заказов в Буграх Ленинградской области, сообщает 78.ru. По информации телеканала, инцидент произошел на улице Любови Барановой. Там расположены сразу несколько маркетплейсов, в том числе Wildberries и Ozon.

Отмечается, что водитель относил товары в помещение, а также забирал ту продукцию, от которой отказались клиенты. При этом ключи от машины мужчина оставил в салоне. Неизвестный воспользовался моментом и угнал грузовик. Точная сумма причиненного ущерба по не известна, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Чикаго угонщик автомобиля выкинул из салона находившегося в нем ребенка. 38-летний Джереми Очоа похитил заведенную машину с семимесячным малышом на заправке в районе Норт-Лондейл, после чего избавился от младенца возле церкви в шести километрах от места угона.

До этого 12-летнего мальчика поймали за серию угонов в американском штате Мичиган. Одну из машин он продал за $30 (2300 рублей). Школьник месяц скрывался от полиции, но в конце концов ему устроили засаду и поймали с поличным. По версии полиции, мальчик подражал персонажам видеоигры Grand Theft Auto, где игрок выполняет преступные задания.

угоны
маркетплейсы
Ленинградская область
грузовики
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