Школьник угнал четыре машины и продал одну из них за две тысячи рублей

Школьник угнал четыре машины и продал одну из них за две тысячи рублей В США 12-летний мальчик угнал несколько машин и продал одну из них за $30

В США 12-летнего мальчика поймали за серию угонов в штате Мичиган, сообщает WCRZ. Одну из машин он продал за $30 (2300 рублей). Школьник месяц скрывался от полиции, но в конце концов ему устроили засаду и поймали с поличным.

Если бы кто-то предложил вам продать машину за $30, вы бы, вероятно, отнеслись к этому с подозрением. Но что если продавцу всего 12 лет? — сказано в публикации.

По версии полиции, мальчик подражал персонажам видеоигры Grand Theft Auto, где игрок выполняет преступные задания. Шериф округа Окленд Майкл Бушар выразил надежду, что дело в суде повлияет на подростка.

Ранее на Кубани сбежавшие из Павловского реабилитационного центра подростки угнали автомобиль воспитателя и устроили опасную погоню на трассе М-4. По пути в Сочи трое подростков чуть не сбили работника КПП. Двух из них задержали, третьему удалось скрыться.

Во Владивостоке до этого родители уговорили 13-летнего сына взять вину на себя за ДТП с участием мотоцикла и машины. Появились доказательства, что в момент ДТП транспортным средством управлял глава семейства. Против отца составили несколько административных протоколов и возбудили уголовное дело.