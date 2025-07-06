Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 18:33

Школьник угнал четыре машины и продал одну из них за две тысячи рублей

В США 12-летний мальчик угнал несколько машин и продал одну из них за $30

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США 12-летнего мальчика поймали за серию угонов в штате Мичиган, сообщает WCRZ. Одну из машин он продал за $30 (2300 рублей). Школьник месяц скрывался от полиции, но в конце концов ему устроили засаду и поймали с поличным.

Если бы кто-то предложил вам продать машину за $30, вы бы, вероятно, отнеслись к этому с подозрением. Но что если продавцу всего 12 лет?сказано в публикации.

По версии полиции, мальчик подражал персонажам видеоигры Grand Theft Auto, где игрок выполняет преступные задания. Шериф округа Окленд Майкл Бушар выразил надежду, что дело в суде повлияет на подростка.

Ранее на Кубани сбежавшие из Павловского реабилитационного центра подростки угнали автомобиль воспитателя и устроили опасную погоню на трассе М-4. По пути в Сочи трое подростков чуть не сбили работника КПП. Двух из них задержали, третьему удалось скрыться.

Во Владивостоке до этого родители уговорили 13-летнего сына взять вину на себя за ДТП с участием мотоцикла и машины. Появились доказательства, что в момент ДТП транспортным средством управлял глава семейства. Против отца составили несколько административных протоколов и возбудили уголовное дело.

угоны
США
машины
дети
подростки
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.