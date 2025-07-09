Угонщик автомобиля выкинул из салона находившегося в нем ребенка

Угонщик автомобиля выкинул из салона находившегося в нем ребенка В Чикаго угонщик авто выкинул из машины находившегося в ней младенца

В Чикаго угонщик автомобиля выкинул из салона находившегося в нем ребенка, пишет CBS News. Младенец чудом выжил, сейчас он находится с родителями.

Сообщается, что 38-летний Джереми Очоа похитил заведенную машину с семимесячным малышом на заправке в районе Норт-Лондейл. Преступник избавился от младенца возле церкви в четырех милях (6 км) от места угона. Ребенок был пристегнут к автокреслу.

Малыша обнаружил водитель, проезжавший мимо. По счастливой случайности он решил открыть окна автомобиля из-за сломавшегося кондиционера. Мужчина услышал плач ребенка и позвонил в экстренные службы. Младенца отдали семье, которая «была в панике».

Ранее сообщалось, что в Краснокаменске полиция задержала злоумышленника, пытавшегося угнать Toyota Vista, благодаря забытой им в салоне пивной бутылке. Как сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю, хозяин автомобиля спугнул вора.

До этого в США 12-летнего мальчика поймали за серию угонов в штате Мичиган. Одну из машин он продал за $30 (2300 рублей). Школьник месяц скрывался от полиции, но в конце концов ему устроили засаду и поймали с поличным.