18 августа 2025 в 12:28

«Моя жизнь — мои правила»: жена Диброва похвасталась фигурой в купальнике

Полина Диброва окунулась в Дон и выложила фото в мини-купальнике

Полина Диброва с Дмитрием Дибровым Полина Диброва с Дмитрием Дибровым Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина, сильно похудевшая на фоне стресса, поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографией в ярком мини-купальнике, продемонстрировав подписчикам стройную фигуру. Кадры были сделаны в Ростове-на-Дону, куда женщина уехала на выходные, чтобы повидаться с родственниками и провести время с тремя сыновьями.

Взглянула на свой пресс — хороша! А в целом моя жизнь — мои правила. Всегда окунаюсь в Дон. Неизменно, — рассказала 36-летняя Диброва.

Некоторые подписчики поддержали знаменитость, отметив, что ее формы действительно стали безупречными. При этом многие комментаторы выразили мнение, что похудеть женщине помогли не только регулярные тренировки и правильное питание, но и новая влюбленность.

Ранее сообщалось, что жена Диброва неожиданно попала в кадр его ночного прямого эфира в Twitch. Во время трансляции, посвященной теме измен и разводов, в объектив вошла Полина и предложила супругу чай. Пара не стала комментировать ситуацию.

До этого адвокат Екатерина Гордон рассказала, что бизнесмен Роман Товстик ограничил общение бывшей жены Елены с двумя детьми, перевезя их к своей предположительной любовнице — Дибровой. По мнению юриста, есть признаки настраивания несовершеннолетних против матери.

Полина Диброва
Дмитрий Дибров
Ростов-на-Дону
знаменитости
