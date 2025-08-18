Стало известно об избиении любовника Полины Дибровой

Любовника Полины Дибровой бизнесмена Романа Товстика избила его жена Елена, сообщает Super. По данным издания, предпринимателя экстренно готовят к операции.

В материале говорится, что супруга Товстика устроила скандал, когда он делал ремонт в студии, и сильно толкнула его. Бизнесмен упал и получил травму ноги: закрытый перелом пятой плюсневой кости справа, краевой перелом ладьевидной кости справа, что квалифицируется как тяжкие телесные повреждения, пишет издание.

Ранее юрист Екатерина Гордон сообщала, что Товстик купил Дибровой особняк в Подмосковье за 141 млн для совместной жизни. По ее словам, дом был приобретен еще в марте этого года и расположен рядом с домом супруга возлюбленной, шоумена Дмитрия Диброва.

До этого Гордон заявляла, что Товстик ограничил общение бывшей жены Елены с детьми и перевез их к любовнице. Она опровергла слухи о выплате миллиарда рублей и заявила, что детей настраивают против матери. Гордон назвала это шантажом и уточнила, что Елена намерена бороться за детей. Развод пары еще не завершен.