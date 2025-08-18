Чумакова экстренно прооперировали

Певец Алексей Чумаков в интервью Starhit рассказал о пережитой операции на позвоночнике. По его словам, внезапные проблемы со здоровьем во время отпуска поставили под угрозу его возможность нормально передвигаться. Супруга артиста Юлия Ковальчук оперативно организовала его госпитализацию.

На три позвонка мне поставили шесть титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я стал киборгом, — сказал Чумаков.

В марте Чумаков признался, что выбирал жену Юлию Ковальчук по критериям «вдул бы или не вдул». В интервью Светлане Бондарчук он рассказал, как подумал о том, какая она красивая, яркая и живая. Заявление обернулось для певца критикой зрителей.

