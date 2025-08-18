Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 21:13

Чумакова экстренно прооперировали

Алексей Чумаков Алексей Чумаков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Алексей Чумаков в интервью Starhit рассказал о пережитой операции на позвоночнике. По его словам, внезапные проблемы со здоровьем во время отпуска поставили под угрозу его возможность нормально передвигаться. Супруга артиста Юлия Ковальчук оперативно организовала его госпитализацию.

На три позвонка мне поставили шесть титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я стал киборгом, — сказал Чумаков.

В марте Чумаков признался, что выбирал жену Юлию Ковальчук по критериям «вдул бы или не вдул». В интервью Светлане Бондарчук он рассказал, как подумал о том, какая она красивая, яркая и живая. Заявление обернулось для певца критикой зрителей.

Между тем рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) сообщил о рождении ребенка от возлюбленной Валентины Ивановой. Пара назвала дочь Эммой. Отмечается, что это первый ребенок модели, сам же 41-летний музыкант стал отцом в третий раз. У него также есть дочь Алиса и сын Ратмир. После этого музыкант уехал отдыхать в Турцию, за это его раскритиковали пользователи соцсетей.

Алексей Чумаков
шоу-бизнес
здоровье
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал возможный срок решения вопроса об отправке войск США в Киев
Стало известно об избиении любовника Полины Дибровой
Пришел грустный, в черном костюме: фото встречи Трампа с Зеленским
Зеленский раскрыл, как Украине обеспечат гарантии безопасности
Конец СВО на условиях России? Переговоры Трампа и Зеленского: что известно
Трамп рассказал о перспективах представления гарантии безопасности Украине
Яблочный Спас: история и традиции праздника
Чумакова экстренно прооперировали
Трамп оценил встречу с Путиным шансом на получения результата по Украине
«Подсчитывал суммы и ругался»: Суханкина рассказала о бывшем муже
Украину удалось склонить к признанию одного условия для урегулирования
Трамп ответил, нужно ли прекращение огня для переговоров по Украине
Трамп дал прогноз по трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Трамп раскрыл, кому будет первый звонок после встречи с Зеленским
Трамп назвал главное желание Путина по Украине
Трамп подшутил над положением Зеленского на Украине
Паника ВСУ, жесточайшие бои: ситуация на фронтах СВО вечером 18 августа
Зеленский сделал заявление о проведении выборов на Украине
Стало известно, почему на самом деле Галкин женился на Пугачевой
Захарова показала, где место Великобритании в переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.