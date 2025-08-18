Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 19:12

Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом

Тимати Тимати Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) в Instagram (деятельность в РФ запрещена) признался в нарциссизме. Он также добавил, что считает себя абьюзером.

Нарцисс, абьюз, «ред-флаг» и так далее — это все я. Бегите, пока не поздно, согласен, — написал рэпер.

Музыкант вызвал волну неодобрения среди подписчиков, опубликовав кадры своего отдыха в Турции вскоре после рождения дочери. 2 августа его возлюбленная Валентина Иванова родила девочку Эмму, которая стала первым ребенком для модели и третьим для 38-летнего артиста. У него также есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

Ранее композитор Игорь Крутой назвал бывшего участника проекта «Фабрика звезд» Антона Зацепина «дурачком» и «неудачником». Именно так он охарактеризовал исполнителя, который два года назад критиковал продюсера и говорил, что победа на проекте не должна была достаться Ирине Дубцовой.

До этого закрылась компания российского исполнителя Филиппа Киркорова. Через ООО «Филипп Киркоров корпорейшн» поклонницы артиста пытались взыскать средства за отмененные концерты.

Тимати
шоу-бизнес
рэперы
абьюз
