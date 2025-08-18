Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) в Instagram (деятельность в РФ запрещена) признался в нарциссизме. Он также добавил, что считает себя абьюзером.

Нарцисс, абьюз, «ред-флаг» и так далее — это все я. Бегите, пока не поздно, согласен, — написал рэпер.

Музыкант вызвал волну неодобрения среди подписчиков, опубликовав кадры своего отдыха в Турции вскоре после рождения дочери. 2 августа его возлюбленная Валентина Иванова родила девочку Эмму, которая стала первым ребенком для модели и третьим для 38-летнего артиста. У него также есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

