«Психология любого неудачника»: Крутой жестко ответил на критику певца

Бывший участник проекта «Фабрика звезд» Антон Зацепин является «дурачком» и «неудачником», такое мнение в интервью журналистке Лауре Джугелии выразил композитор Игорь Крутой. Именно так он охарактеризовал исполнителя, который еще два года назад критиковал Крутого и говорил, что победа на проекте не должна была достаться певице Ирине Дубцовой.

Он дурачок просто. Это психология любого неудачника, — сказал композитор.

Крутой в ответ на критику задался вопросом, почему же тогда сам Зацепин так и не смог добиться успеха после шоу. Он подчеркнул, что Дубцова обладала всем необходимым для победы — настоящим талантом, хитом «О нем» и эмоциональностью, которая находила отклик у зрителей. По его словам, эти качества объективно выделяли ее среди других участников проекта.

Ранее стало известно о награждении Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Награда присуждена за весомый вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю профессиональную деятельность.