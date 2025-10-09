Отказ от замужества, смерть матери, измены: как живет Мария Голубкина

Актриса Мария Голубкина получила широкую известность благодаря роли в трагикомедии «Свадьба». Что известно о ее личной жизни, почему она больше не собирается выходить замуж?

Почему Голубкина больше не собирается выходить замуж

Недавно Мария Голубкина была замечена на публичном мероприятии в компании мужчины, который обнимал ее за талию. Это вызвало слухи о новом романе и предположения о возможной скорой свадьбе актрисы.

Артистка не подтвердила слухи о свадьбе, подчеркнув, что ее сердце по-прежнему свободно и никаких планов на бракосочетание у нее нет.

«Это не мой спутник. У меня был отпуск, заехали с компанией на фестиваль по приглашению моих друзей. Это просто мой знакомый, приятель. Он меня сопровождал на красной дорожке, чтобы я не упала на каблуках. Руку подал, дверь открыл. Нет-нет. Замуж больше не собираюсь. Какая свадьба? Мне 52 года», — заверила знаменитость.

Она добавила, что является взрослым человеком со сложившимися привычками.

«С какой стати мне к кому-то привыкать, что-то менять в себе и в своем укладе… Больше не хочу», — добавила она.

Что известно о личной жизни Голубкиной

Мария Голубкина состояла в браке с актером Николаем Фоменко в период с 1995 по 2008 год. Долгое время супруги не раскрывали причину своего развода. Однако позже Голубкина призналась, что она изменила своему мужу.

«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, что горбатого могила исправит, и вряд ли он сейчас изменился», — заявляла она.

В 2023 году Голубкина заявила, что у нее есть еще множество претензий к бывшему мужу.

В одном из интервью артистка рассказала, что причиной их разрыва стало ее нежелание дать согласие на строительство бассейна Фоменко.

«Рассказываю тайну, почему мы развелись с Колей Фоменко. Он сказал мне, что я не дала ему построить бассейн. А он его построил в итоге. У него дом еще больше, чем у меня. Я спрашивала: „Ну как?“. Он отвечал, что это ужас. Когда он уезжает, ему надо все оббежать, закрыть все окна. Бассейн — это постоянные траты на химию, плюс чистить надо. Там плесень, водоросли», — отмечала она.

Что известно о смерти матери Голубкиной

Актриса Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет. 22 марта телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти артистки.

В октябре 2024 года Голубкиной поставили диагноз: злокачественное заболевание системы крови, писал LIFE.ru. В январе 2025-го Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей, утверждает Telegram-канал SHOT. 22 марта у актрисы остановилось сердце, последние дни жизни Голубкина стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели, добавил источник.

На похоронах Ларисы Голубкиной воссоединились дочери актера Андрея Миронова Мария Миронова и Мария Голубкина, которые долгое время демонстрировали прохладные отношения. Отмечается, что Миронова приехала поддержать сестру.

Как пишут некоторые СМИ, женщины на протяжении многих лет то явно, то скрытно враждовали. Поводом для этого стали их матери, которые настраивали девочек друг против друга. Сестры учились в параллельных классах, выбрали одну и ту же профессию, периодически пытаясь наладить отношения.

