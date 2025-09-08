Без Алентовой и Муравьевой: кто снялся в ремейке «Москва слезам не верит»
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Иван Янковский и Тина Стойилкович
Фото: Wink
В онлайн-кинотеатре Wink появились первые серии ремейка знаменитого фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит. Все только начинается». Три девушки ищут лучшей жизни в столице нулевых.
Молодая мама Ксюша (Тина Стойилкович) уезжает от мужа в Москву с ребенком на руках. Она не поступает в университет, но знакомится с двумя девушками — Олей (Анастасия Талызина) и Машей (Мария Камова, более известная как блогер Маш Милаш). Героиням приходится одновременно строить карьеру, искать любовь и думать, на какие деньги выжить. Также в проекте будут показаны события 2020-х, где главные роли сыграют уже другие актрисы.
В ремейке также снялись Иван Янковский, Дэниел Барнс, Андрей Максимов, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев, Юлия Топольницкая, Марина Александрова, Валерия Астапова, Милош Бикович и многие другие.
Фото актеров из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» — в галерее NEWS.ru.
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается», актер Иван Янковский
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается», актер Рузиль Минекаев
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Иван Янковский и Тина Стойилкович
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актер Милош Бикович
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актер Андрей Максимов
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Иван Янковский и Андрей Максимов
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актер Дэниел Барнс
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Иван Янковский, Мария Камова, Андрей Максимов, Владислав Тирон (слева направо)
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается», актриса Марина Александрова
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается», актер Дэниел Барнс
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актрисы Валерия Астапова и Марина Александрова
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актриса Юлия Топольницкая
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актер Рузиль Минекаев
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Рузиль Минекаев и Юлия Топольницкая
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актриса Юлия Топольницкая
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается»
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Марина Александрова и Антон Васильев
Фото: Wink