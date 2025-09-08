Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 17:35

Без Алентовой и Муравьевой: кто снялся в ремейке «Москва слезам не верит»

Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Иван Янковский и Тина Стойилкович

В онлайн-кинотеатре Wink появились первые серии ремейка знаменитого фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит. Все только начинается». Три девушки ищут лучшей жизни в столице нулевых.

Молодая мама Ксюша (Тина Стойилкович) уезжает от мужа в Москву с ребенком на руках. Она не поступает в университет, но знакомится с двумя девушками — Олей (Анастасия Талызина) и Машей (Мария Камова, более известная как блогер Маш Милаш). Героиням приходится одновременно строить карьеру, искать любовь и думать, на какие деньги выжить. Также в проекте будут показаны события 2020-х, где главные роли сыграют уже другие актрисы.

В ремейке также снялись Иван Янковский, Дэниел Барнс, Андрей Максимов, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев, Юлия Топольницкая, Марина Александрова, Валерия Астапова, Милош Бикович и многие другие.

Фото актеров из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» — в галерее NEWS.ru.

Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается», актер Иван Янковский
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается», актер Иван Янковский
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается», актер Рузиль Минекаев
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается», актер Рузиль Минекаев
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Иван Янковский и Тина Стойилкович
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Иван Янковский и Тина Стойилкович
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актер Милош Бикович
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актер Милош Бикович
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актер Андрей Максимов
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актер Андрей Максимов
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Иван Янковский и Андрей Максимов
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Иван Янковский и Андрей Максимов
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актер Дэниел Барнс
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актер Дэниел Барнс
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Иван Янковский, Мария Камова, Андрей Максимов, Владислав Тирон (слева направо)
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Иван Янковский, Мария Камова, Андрей Максимов, Владислав Тирон (слева направо)
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается», актриса Марина Александрова
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается», актриса Марина Александрова
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается», актер Дэниел Барнс
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается», актер Дэниел Барнс
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актрисы Валерия Астапова и Марина Александрова
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актрисы Валерия Астапова и Марина Александрова
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актриса Юлия Топольницкая
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актриса Юлия Топольницкая
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актер Рузиль Минекаев
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актер Рузиль Минекаев
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Рузиль Минекаев и Юлия Топольницкая
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Рузиль Минекаев и Юлия Топольницкая
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актриса Юлия Топольницкая
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актриса Юлия Топольницкая
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается»
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается»
Фото: Wink
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Марина Александрова и Антон Васильев
Кадры из фильма «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Актеры Марина Александрова и Антон Васильев
Фото: Wink
