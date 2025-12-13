Российский боксер забрал титул регулярного чемпиона мира WBA

Российский боксер Мурат Гассиев стал новым регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В поединке, состоявшемся в Дубае, он нокаутировал в шестом раунде болгарина Кубрата Пулева.

Бой носил тактический характер, оба спортсмена действовали осторожно, стремясь контролировать центр ринга. В первых раундах Пулев выглядел немного активнее и имел небольшое преимущество. Однако в шестом раунде Гассиев провел точный левый удар, после которого болгарин оказался в нокдауне и не сумел подняться до окончания отсчета рефери.

Эта победа вернула 32-летнему Гассиеву статус чемпиона мира спустя семь лет. Ранее он владел титулами IBF и WBA в первом тяжелом весе, но утратил их в 2018 году после проигрыша украинцу Александру Усику. После перехода в супертяжелый дивизион российский боксер одержал несколько побед, а поражение от шведа Отто Валлина в 2023 году лишило его шанса стать обязательным претендентом WBA.

Гассиев одержал знаковую победу, пополнив свой профессиональный рекорд 33-м успехом (26 — нокаутом). Теперь он должен провести обязательную защиту титула против британца Мойзеса Итаумы. Проигравший Кубрат Пулев, который владел поясом WBA с декабря 2024 года, потерпел четвертое поражение в карьере.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что организация готова провести боксерский поединок между российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петром Яном из России и экс‑обладателем титулов в двух весовых категориях Конором Макгрегором из Ирландии. Он отметил, что посмотреть на этот бой будет очень интересно.