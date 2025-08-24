Мурат Гассиев победил американского боксера-громилу

Боксер Мурат Гассиев победил американского тяжеловеса Джереми Милтона, известного своими габаритами (рост 193 см, размах рук 203 см), передает Top Heavyweight Boxing. Поединок в рамках вечера профессионального бокса прошел на арене «Миккосуки Индиан Гейминг Резорт» в Майами (США).

Гассиев выполнил технический нокаут. Его соперник отказался продолжить борьбу после шестого раунда. Врач Милтона не разрешил ему выйти на ринг.

Изначально соперником Гассиева должен был стать поляк Анджей Вавжик, ранее выходивший на ринг против Александра Поветкина. Однако из-за травмы он выбыл из боя, и его место занял Милтон.

Гассиев — бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе, объединивший титулы после побед над Денисом Лебедевым и Юниелем Дортикосом, но потерявший их в финале WBSS, уступив украинцу Александру Усику в 2018 году.

С 2020 года Гассиев выступает в супертяжелом весе, где одержал победы над Нури Сефери, Михаэлем Валлишем, Карлоусом Уэлчем, Майком Бэлоганом и Кимом Юнгквистом, но потерпел поражение от Отто Валлина. В США он вновь вышел на ринг впервые с 2017 года, оформив свою 32-ю победу (25 нокаутом) в профессиональной карьере.

Ранее боксер Артур Бетербиев заявил, что отказ Дмитрия Бивола от незамедлительного третьего боя не является главным разочарованием в карьере. По его словам, есть в мире мужчины, которые обещают что-то сделать, но потом меняют свое решение.