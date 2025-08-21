Бетербиев жестко ответил на отказ Бивола от незамедлительного третьего боя

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 14:42

Боксер Артур Бетербиев заявил, что отказ Дмитрия Бивола от незамедлительного третьего боя не является главным разочарованием в карьере. По его словам, которые цитирует «Чемпионат», есть в мире мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом меняют свое решение.

Есть в мире такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить свое имя. Я смотрю на это только так. И уж тем более не мне нужно об этом думать, пусть он думает. Что я могу еще сказать? «Ну, заяц, погоди», — сказал Бетербиев.

В октябре 2024 года Бетербиев в Эр-Рияде победил судейским решением Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В феврале 2025 года Бивол сумел взять реванш. Теперь он является абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Позднее Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу, освободив титул Всемирного боксерского совета (WBC). Россиянин уведомил WBC, что не собирается защищать титул в весовой категории до 79,38 кг в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.

