Известный российский боксер назвал сильные стороны Бивола и Бетербиева

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru назвал сильные и слабые стороны боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Он отметил, что Дмитрий — хороший стратег, а Артур умеет очень крепко бить.

Бетербиев умеет очень крепко бить, у него опасный одиночный удар. Бивол — крутой стратег. Дмитрий входит в число лучших боксеров мира по работе ног и IQ. У них остаются те же козыри. Второй бой показал, что Бетербиеву нужно что-то предпринимать. Просто поджать, подойти и ударить, как это было раньше, с Биволом эта история уже не работает. Чтобы победить в третьем поединке, Бетербиеву нужно хорошо подумать, как он будет это делать с тактической точки зрения, — сказал Дрозд.

В октябре 2024 года Бетербиев в Эр-Рияде победил судейским решением своего соперника и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В феврале 2025 года Бивол сумел взять реванш. Теперь он является абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Позднее Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу, освободив титул Всемирного боксерского совета (WBC). Россиянин уведомил WBC, что не собирается защищать титул в весовой категории до 79,38 кг в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.