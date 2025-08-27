Кремлев выразил надежду, что трилогия Бивола и Бетербиева состоится

Президент Международной боксерской Ассоциации (IBA) Умар Кремлев в разговоре с изданием Championat выразил надежду, что трилогия российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева завершится в России. На данный момент, по его словам, существуют некоторые нюансы в организации этого боя.

Трилогия между Биволом и Бетербиевым все еще актуальна. Это не просто поединок, а историческое событие для всего мирового бокса. Два абсолютных чемпиона, которые уже написали историю, наши воспитанники. Сейчас есть нюансы: Дмитрий восстанавливается. Мы создали все условия для организации этого боя. Надеюсь, что фанаты увидят это шоу, — заявил Кремлев.

В октябре 2024 года Бетербиев в Эр-Рияде победил судейским решением Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В феврале 2025 года Бивол сумел взять реванш. Теперь он является абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Позднее Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу, освободив титул Всемирного боксерского совета (WBC). Россиянин уведомил WBC, что не собирается защищать титул в весовой категории до 79,38 кг в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.