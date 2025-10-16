Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:24

Кремлев назвал бывшего главу МОК Баха ничтожеством

Умар Кремлев Умар Кремлев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в разговоре с «Чемпионатом» назвал бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха ничтожеством. Он добавил, что для возвращения россиян на международную арену главное — не бояться, как это сделали в IBA.

К сожалению, в нынешней ситуации наши спортивные функционеры и федерации, скажем так, недоработали. Иначе я это не могу оценить. Кто‑то делает ради своего блага и выгоды, а кто‑то пришел защищать интересы спортсменов. МОК? Это просто общественная организация. Они существуют благодаря странам. Я изначально говорил, что Томас Бах — изгой общества. Он там обижался на меня, жалобы писал, что я его оскорбляю. Не человек, а ничтожество. Вся его команда, — заявил Кремлев.

Также глава IBA назвал людей из МОК марионетками и рассказал, кто может решить вопрос об участии России на Олимпийских играх 2028 года.

Они пройдут в Лос-Анджелесе. Это Америка. Если наши национальные лидеры [Владимир] Путин и [Дональд] Трамп сблизятся — то наши спортсмены поедут со своими флагами и гимном. Только два человека могут все решить. Остальные люди в МОК — это марионетки, — добавил Кремлев.

Ранее сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» включил песню «Россия — большая, великая» перед матчем Евролиги с литовским «Жальгирисом». Этим летом автор композиции Павлина Радованович сняла ролик в Москве при поддержке Минкультуры РФ и Русского дома в Белграде.

