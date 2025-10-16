Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 11:07

«Црвена» перед матчем с командой из Литвы включила песню о любви к России

В Сербии включили песню о России перед матчем Евролиги с клубом «Жальгирис»

«Црвена Звезда» и клуб «Жальгирис», «Црвена Звезда» и клуб «Жальгирис», Фото: IMAGO/MN Press Photo/TASS

Баскетбольный клуб Сербии «Црвена Звезда» включил песню «Россия — большая, великая» сербской певицы Павлины Радованович перед матчем Евролиги с литовским клубом «Жальгирисом», сообщает Telegram-канал «Первый спорт». Исполнительница сняла ролик в Москве этим летом при поддержке Минкультуры РФ и Русского дома в Белграде.

Россия — большая, великая. Светлая, моя дорогая. Носит тебя в сердце Сербия — страна славянская и православная, — поется в песне.

Отмечается, что на прошлой игре с литовским клубом в Евролиге фанаты сербского клуба тоже устроили акцию в поддержку РФ. Болельщики исполнили советскую песню «Катюша» и «Знаешь ли ты» певицы МакSим, развернув полотно с российским триколором по периметру трибун. Позднее руководство Евролиги оштрафовало «Црвену» за этот флешмоб.

Ранее участвующий в СВО ирландский доброволец Эйден Миннис отказался от гражданства Великобритании в поддержку России и на камеру сжег свой паспорт. Выразить солидарность со страной мужчина решил прямо на передовой. В 2024 году Миннис приехал в Донбасс в качестве добровольца вместе со своим соотечественником Беном Стимсоном.

Сербия
матчи
Россия
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представитель Успенской ответил на слухи о здоровье певицы
Названа главная ошибка при оказании первой помощи
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.