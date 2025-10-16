«Црвена» перед матчем с командой из Литвы включила песню о любви к России

Баскетбольный клуб Сербии «Црвена Звезда» включил песню «Россия — большая, великая» сербской певицы Павлины Радованович перед матчем Евролиги с литовским клубом «Жальгирисом», сообщает Telegram-канал «Первый спорт». Исполнительница сняла ролик в Москве этим летом при поддержке Минкультуры РФ и Русского дома в Белграде.

Россия — большая, великая. Светлая, моя дорогая. Носит тебя в сердце Сербия — страна славянская и православная, — поется в песне.

Отмечается, что на прошлой игре с литовским клубом в Евролиге фанаты сербского клуба тоже устроили акцию в поддержку РФ. Болельщики исполнили советскую песню «Катюша» и «Знаешь ли ты» певицы МакSим, развернув полотно с российским триколором по периметру трибун. Позднее руководство Евролиги оштрафовало «Црвену» за этот флешмоб.

Ранее участвующий в СВО ирландский доброволец Эйден Миннис отказался от гражданства Великобритании в поддержку России и на камеру сжег свой паспорт. Выразить солидарность со страной мужчина решил прямо на передовой. В 2024 году Миннис приехал в Донбасс в качестве добровольца вместе со своим соотечественником Беном Стимсоном.