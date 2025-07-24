Звезда «Моей прекрасной няни» занялся необычным хобби на даче в Крыму Актер Жигунов начал варить компоты и создавать парфюм на даче в Крыму

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов на своей даче в Крыму начал варить компоты из местных ягод и фруктов, рассказала в Telegram-канале супруга актера Виктория. По ее словам, муж делает их на сахарозаменителе и начинает с данного напитка каждое утро.

Я зачерпывала прямо чашкой из кастрюли, но Сережа говорит, что можно было еще круче — просто наклониться и пить без всяких кружек. Самый любимый — вишня и яблоки. Только в детстве на сахаре, а сейчас на заменителе, но все равно хорошо, — поделилась Жигунова.

Кроме того, артист начал делать духи собственного производства на основе знаменитого масла крымской розы. Жена знаменитости называет эти духи ароматом счастья. Также она призналась, что охотно пользуется лосьоном, созданным Жигуновым на основе вечнозеленого мирта.

Ранее заслуженный артист России Борис Смолкин заявил, что не поддерживает съемки сериала «Няня Оксана». Актер, который сыграл дворецкого в культовом проекте «Моя прекрасная няня», выразил недовольство планами по созданию ремейка. Смолкин признался, что не видит смысла в подобных проектах и выступает за создание оригинального контента.