ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 13:46

Кондратюк и Двоеглазова украсят юниорский Кубок Первого канала

Кондратюк и Двоеглазова выступят на юниорском Кубке Первого канала в Калуге

Марк Кондратюк Марк Кондратюк Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Известные российские фигуристы Марк Кондратюк и Алиса Двоеглазова примут участие в показательных выступлениях на Кубке Первого канала среди юниоров, который пройдет 6 декабря в Калуге, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Соревнования начнутся в 16:00 мск.

Также с показательным номером выступят Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Соревнования пройдут только в произвольной программе, а начисление очков в общий зачет будет осуществляться по правилам Олимпийского командного турнира по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко оплатила лечение своей воспитанницы Елены Костылевой — 150 тыс. рублей. Речь идет о восстановлении после травмы, с которой фигуристка выходила на второй этап Гран-при.

До этого чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. Спортсменка заявила, что приняла это решение без сожалений, оглядываясь на свою яркую карьеру.

фигурное катание
спорт
Калуга
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Накрываем тотально»: военкор перечислил цели ударов по тылам ВСУ
«Кто мы, черт возьми»: Байден перепутал название США в громкой речи
Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В США встали на защиту России после обвинений в планах атаковать НАТО
Начальника колонии арестовали за «дань» с сидельцев
В Польше завыла воздушная тревога из-за Украины
Военный эксперт раскрыл истинные планы Украины по Чернобыльской АЭС
Стало известно, удалось ли восстановить электроснабжение Запорожской АЭС
«Европейский диктат не нужен»: в Иране назвали сферы сотрудничества с РФ
Эксперты по лжи обратили внимание на заявление Долиной в шоу «Пусть говорят»
Гаджиев раскрыл значимость мирного договора между Баку и Ереваном
В России назвали «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС
Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину
Толпа освободила мобилизованных из автобуса и попала на видео
Сын Щербакова прокомментировал госпитализацию отца
Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет
Украину накрыли веерные отключения электричества
«Разрухи много»: Херсонская область делает ставку на развитие двух отраслей
Спасатели вытащили из Волги тела пропавшей молодой пары
В Новопавловке объявился общительный румынский наемник ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.