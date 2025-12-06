Кондратюк и Двоеглазова украсят юниорский Кубок Первого канала Кондратюк и Двоеглазова выступят на юниорском Кубке Первого канала в Калуге

Известные российские фигуристы Марк Кондратюк и Алиса Двоеглазова примут участие в показательных выступлениях на Кубке Первого канала среди юниоров, который пройдет 6 декабря в Калуге, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Соревнования начнутся в 16:00 мск.

Также с показательным номером выступят Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Соревнования пройдут только в произвольной программе, а начисление очков в общий зачет будет осуществляться по правилам Олимпийского командного турнира по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко оплатила лечение своей воспитанницы Елены Костылевой — 150 тыс. рублей. Речь идет о восстановлении после травмы, с которой фигуристка выходила на второй этап Гран-при.

До этого чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. Спортсменка заявила, что приняла это решение без сожалений, оглядываясь на свою яркую карьеру.