11 декабря 2025 в 16:47

«Их сожрут»: депутат об угрозах Польши уничтожить Калининград

Депутат Колесник: Польша может исчезнуть в случае нападения на Калининград

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Польша может полностью исчезнуть как государство в случае попытки нападения на Калининград, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, угрозы со стороны польских генералов, к которым относится бывший командующий Европейским корпусом Ярослав Громадзинский, не только бессмысленны, но и крайне опасны, прежде всего для самого населения страны.

Польский генерал — это, знаете, такая притча во языцех. У него не осталось больше ничего, кроме как проявить очередную русофобию. Польские генералы прославились тем, что за месяц сдали немцам страну. Это, так сказать, их основная заслуга. Вторая — они с удовольствием воспользовались победами Красной Армии, когда она освободила для их страны земли. Если они будут угрожать Калининграду или другим городам России, то и сама Польша может исчезнуть. Своими заявлениями Громадзинский подставляет население. После нашествия немцев на Польшу осталась выжженная земля. Пусть этого и ждут, — пояснил Колесник.

Он добавил, что в случае нового конфликта Россия не намерена вновь освобождать польские земли, как это было во время Великой Отечественной войны. По словам депутата, если Польша решит угрожать российским территориям, она рискует остаться один на один не только с Россией, но и с усиливающейся Германией, которая уже активно перевооружается.

Армия Германии уже вооружается. Мы, естественно, за поляков вступаться не будем. Внутри Евросоюза уже возникли различные междоусобицы. А поскольку Польша слабенькая, опыта боевого нет, немцы, похоже, их сожрут. Так что польский генерал лучше пусть обращается в эту сторону. Во всяком случае, есть возможность остаться в живых, — резюмировал Колесник.

Ранее Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО всерьез рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области из-за якобы существующей угрозы со стороны России. По словам генерала, в военном планировании необходимо покончить с представлением о Калининграде как о «неприступном бункере».

