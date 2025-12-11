«Он нас изнасиловал»: Успенская оценила режиссерскую работу Шаляпина

Певец и блогер Прохор Шаляпин взялся за режиссуру номера певицы Любови Успенской и MAYOT для шоу «VK ПОД ШУБОЙ» и показал себя как дотошный специалист, рассказала корреспонденту NEWS.ru сама певица. Говоря о совместной работе с Шаляпиным, Успенская назвала съемки «потрясающими». Певица выразила надежду на непревзойденный результат.

Он вынимает всю душу из тебя, все жилы, кровь твою выпивает, у меня ничего не осталось. Этот режиссер, его нужно просто повесить за то, что он такой дотошный. Он просто нас всех изнасиловал в своей работе, — призналась Успенская.

Ранее в Сеть попали видео со съемок, где Прохор Шаляпин режиссирует номер и делится своими предпочтениями: только классические решения и полный запрет на использование контента генеративных нейросетей. В шоу будет только живая музыка, балет и народный ансамбль, а результат работы Шаляпина зрители смогут оценить 26 декабря.

До этого сообщалось, что зрителям показали первые треки новогоднего шоу «VK ПОД ШУБОЙ», спродюсированного VK Records. Популярные исполнители записали несколько фитов на известные песни, в их числе — фит на песню «Моя Ми» группы «Динамит» и BLIZKEY, новое звучание песни «Ой мороз, мороз» от Бьянки и Минаевой.