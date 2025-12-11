Путин оценил динамику в зоне спецоперации Песков: Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по обстановке в зоне специальной военной операции на Украине оценил динамику, наблюдаемую на всех направлениях фронта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, глава государства остался доволен ходом боевых действий, передает РИА Новости.

В ходе совещания президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном освобождении Северска Донецкой Народной Республики. Песков отметил, что это была одна из тем совещания, и глава государства получил на этот счет подробные доклады.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия освободила село Лиман, которое находится в Харьковской области. По данным ведомства, задачу выполнили бойцы Северной группировки войск.

9 декабря стало известно об освобождении населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области. В Минобороны указали, что боевую задачу выполнили военные Восточной группировки войск.