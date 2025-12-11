Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Польша и Италия «продавливают» пятилетнюю отсрочку для одного запрета ЕС

Евросоюз под давлением Польши и Италии может отложить запрет на ДВС до 2040 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Евросоюз может отложить на пять лет введение запрета на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), который должен был вступить в силу с 2035 года, сообщает американское агентство Bloomberg. По его информации, под давлением Польши, Италии и крупнейших автопроизводителей в Брюсселе рассматривают возможность разрешить ДВС до 2040 года.

Европейский союз рассматривает возможность пятилетней отсрочки фактического запрета двигателей внутреннего сгорания после давления со стороны некоторых крупнейших автомобильных стран региона, — говорится в материале.

Агентство отмечает, что противники такого запрета считают его слишком радикальным и угрожающим всей европейской автомобильной промышленности. Однако технические детали, включая долю гибридов на рынке и требования к топливу, пока не определены. ЕС может согласиться на отсрочку при условии, если авто будут работать на «усовершенствованном» топливе и будут изготовлены из «зеленой» стали.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовы пересмотреть масштабные оборонные инициативы, предложенные Еврокомиссией, включая проект «стена дронов». Для этой цели в январе 2026 года запланирована специальная сессия с участием представителей национальных правительств для обсуждения и анализа четырех ключевых проектов.

