01 сентября 2025 в 11:58

Жена Петросяна выставила фото в купальнике

Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками фотографией в купальнике

Татьяна Брухунова Татьяна Брухунова Фото: Социальные сети

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимком в купальнике. Фотосессия была сделана в последнюю неделю лета.

На одной из фотографий 36-летняя Татьяна Брухунова предстала в облегающем черном купальнике с кошачьей мордочкой. Супруга Евгения Петросяна завершила свой образ солнцезащитными очками, золотой цепочкой с кулоном и серьгами. Блогерша предстала на фотографии на фоне морского пейзажа, с распущенными волосами и без макияжа, создавая естественный и непринужденный образ.

Ну кто еще меня так сфотографирует? Только он — лучший из мужчин — муж! — подписала публикацию блогер.

В комментариях подписчики отметили фигуру Брухуновой: «Да как вы это делаете? Я о фигуре», «Фигурка — высший пилотаж», «Купальник красивый и фигура шикарная», «Изумительная фигура». Однако не обошлось и без язвительных комментариев: «Люди, вы что, с фотошопом не знакомы? При чем тут фигура?».

Ранее Брухунова впервые показала фото их общих детей с Петросяном — дочери и сына. На снимке видны двое темноволосых малышей в светлых пижамах, находящихся в домашней обстановке.

